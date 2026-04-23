'Це має стати сигналом': експерт назвав 'тривожні дзвіночки' у власників зброї

Ексспівробітник СБУ Іван Ступак вважає, що за власниками зброї повинен бути жорсткіший контроль.

Іван Ступак запропонував радикальні перевірки власників зброї

Ключові тези Ступака:

Ризик стрілянини зростає через володіння зброєю без контролю

Потрібні регулярні перевірки та оцінка психічного стану власників зброї

Особливу увагу слід приділяти власникам великої кількості зброї

Ключовим фактором вникнення стрілянини є вже сам факт володіння зброєю, особливо без належної психологічної оцінки. Саме тому потрібен системний підхід до перевірки власників зброї. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військовий експерт, ексспівробітник СБУ Іван Ступак.

"Питання потребує системної роботи — передусім психологічного оцінювання тих, хто хоче отримати зброю, а також вибіркових перевірок тих, хто вже нею володіє. Йдеться про залучення медичної системи, зокрема фахівців із психічного здоров’я. Важливо не просто "перевіряти", а проводити регулярні оцінювання й тести для власників зброї", - зазначив експерт. відео дня

Ступак вважає, що починати такі перевірки доцільно з власників значної кількості зброї, а згодом поширювати практику і на інших власників. Окремо експерт звертає увагу на поведінкові фактори.

"Якщо людина притягалася до адміністративної відповідальності — наприклад, за правопорушення у стані алкогольного сп’яніння чи агресивну поведінку — це має стати сигналом для додаткової уваги. У такому випадку виникає питання: чи володіє ця людина зброєю і як вона може нею скористатися? Відповідно, її варто перевірити, запросити на бесіду", - вважає ексспівробітник СБУ.

Ступак наголосив, що безпека суспільства — це не питання одного дня чи навіть року. Це масштабна робота, що поєднує медичну систему, правоохоронні органи та освітні процеси.

Теракт у Києві - що відомо

Нагадаємо, увечері 18 квітня Дмитро Васильченков відкрив вогонь по людях просто на вулиці, після чого забарикадувався в супермаркеті "Велмарт" і взяв відвідувачів у заручники.

Унаслідок нападу загинули семеро людей, ще 14 дістали поранення. Нападника було ліквідовано під час спецоперації підрозділу КОРД.

Голова Нацполіції Іван Вигівський повідомив, що чоловік був уродженцем Москви, проходив службу в ЗСУ з 1992 року, зокрема в Одеській області, а у 2005 році вийшов на пенсію. З 2017 року проживав у Бахмуті.

СБУ кваліфікувала подію як терористичний акт. Слідство триває, правоохоронці також перевіряють діяльність приватної клініки, яка видала довідку стрільцю.

Як повідомляв Главред, після інциденту в мережі з’явилося відео, на якому видно, як поліцейські залишають місце події. Це спричинило суспільний резонанс, а згодом керівник патрульної поліції України Євген Жуков подав у відставку.

Вас також може зацікавити:

Про персону: Іван Ступак Іван Ступак - військовий експерт, колишній працівник СБУ.

Закінчив Національну академію СБУ. Після завершення навчання близько 9 років працював на оперативних і керівних посадах у Головному управлінні СБУ в Києві та Київській області. Займався протидією економічним злочинам.

