Погода на Рівненщині знову різко погіршиться: оголошено штормове попередження

На Рівненщині впродовж 28 квітня - 1 травня очікується прохолодна погода з нічними заморозками та поступовим підвищенням температури вдень.
У другій половині тижня синоптики прогнозують короткочасні дощі. Про це повідомляють у Рівненському обласному центрі з гідрометеорології.
Погода 28 квітня
У вівторок на Рівненщині пануватиме мінлива хмарність. Опадів синоптики не прогнозують. Уночі температура знизиться до 0…-3 градусів, очікуються заморозки в повітрі. Вдень стовпчики термометрів піднімуться лише до +7…+12 градусів. Вітер із північного заходу буде доволі відчутним - 7-12 м/с, місцями очікуються пориви до 15-18 м/с.
Погода 29 квітня
У середу вночі істотних опадів не очікується, а вдень можливий невеликий дощ. Вночі синоптики прогнозують заморозки 0…-3 градуси. Вдень потвітря прогріється до +7…+12 градусів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с.
Погода 30 квітня
У четвер синоптики прогнозують мінливу хмарність. Вночі опадів не очікується, вдень можливий короткочасний дощ. Температурна повітря вночі опуститься до 0…-3 градуси, синоптики попереджають про заморози. Вдень по області-12 м/с.
Погода 1 травня
Перший день травня принесе трохи теплішу погоду. Хмарність залишиться мінливою, місцями пройдуть короткочасні дощі. Уночі температура становитиме 0…+5 градусів, на поверхні ґрунту місцями можливі заморозки до -3 градусів. Вдень очікується від +10 до +15 градусів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.
Синоптики попереджають про заморозки
Протягом 28-30 квітня в області зберігатимуться заморозки у повітрі 0…-3 градуси. Це відповідає другому рівню небезпечності - помаранчевому.
Фахівці наголошують, що холодні ночі можуть пошкодити квітучі плодові рослини, які перебувають у фазі цвітіння. Господарям варто подбати про захист садів та городів.
Попередження про пожежну небезпеку на Рівненщині
Рівненські синоптики попереджають мешканців про надзвичайний рівень пожежної небезпеки (5 клас) у період 28-30 квітня. Погодні умови сприятимуть швидкому поширенню вогню в екосистемах у разі виникнення займання.
Погода в Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, погода на Житомирщині наприкінці квітня залишатиметься холодною та нестійкою: протягом тижня температура коливатиметься від -2° уночі до 13° тепла вдень, а небо переважно буде затягнуте хмарами.
28 квітня погоду на Львівщині визначатиме виступ антициклону з центром над Північним морем. Очікується прохолодна погода без істотних опадів.
Водночас в Укргідрометцентрі заявили, що травень традиційно вважається перехідним місяцем до літа, проте у 2026 році погода може виявитися трохи прохолоднішою, ніж зазвичай.
Про джерело: Укргідрометцентр
Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.
