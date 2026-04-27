Частина тіла була паралізована: відомий блогер переніс небезпечну операцію

Ніколас Карма розповів про свої проблеми зі здоров’ям.

Ніколас Карма — операція

Відомий український блогер і співак Ніколас Карма, відомий рубрикою "Скільки коштує ваш лук?", розповів в Instagram про небезпечну операцію, яку йому довелося перенести через проблеми зі здоров'ям. Через грижу в шийному відділі хребта у знаменитості періодично паралізувалися пальці.

За словами Карми, його здоров'я серйозно постраждало через невдалий трюк, який він намагався виконати кілька років тому. В результаті травми в шийному відділі хребта утворилася грижа, що викликала сильний біль і навіть тимчасовий параліч пальців. Блогер зізнався, що реабілітація не допомагала, і він жив на знеболюючих.

Ніколас Карма - відео

"Останні 3 роки я жив на терапії та знеболюючих. Коли біль і затерпання руки поверталися — я просто терпів або знову пив знеболююче, проходив заново курс лікування та реабілітацію. І так по колу", — поділився Ніколас.

Зрештою блогер зважився на ризиковану операцію. Незважаючи на складність втручання, Карма не відступив, адже наслідки травми значно погіршували якість його життя. Навіть після незначних фізичних навантажень у знаменитості починалися болі.

Ніколас Карма — діагноз

"Я звернувся до лікарні. Мені призначили терапію, я запитав про операцію, бо хотів жити без цього. У відповідь почув: "Категорично ні. Ризик паралічу — 50/50". Адже поруч спинний мозок і є ризик зачепити його", — розповів блогер.

Ніколас показав весь процес своєї операції та повідомив радісну новину — після втручання його стан почав поліпшуватися. Зокрема, він почав рухати пальцями, які були паралізовані після травми.

Про особу: Ніколас Карма Ніколас Карма (справжнє ім'я - Микола Бучак) - український блогер і співак. Веде відеоблог "Скільки коштує Look?". Має понад мільйон підписників у соціальних мережах - Instagram і TikTok.

