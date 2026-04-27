Окупанти просунулися відразу у двох областях України: що відбувається на фронті

Коротко:
- Аналітики DeepState оновили мапу бойових дій
- Окупанти просунулися на Куп'янському та Костянтинівському напрямках
Аналітики DeepState оновили інтерактивну мапу бойових дій, зафіксувавши нові зміни на лінії фронту. Окупанти просунулися у Харківській та Донецькій областях.
Оновлену ситуацію на фронті аналітики проєкту "DeepState" показали у понеділок, 27 квітня.
Де просунувся ворог
Куп'янський напрямок
Згідно з оновленою мапою бойових дій, на Куп'янському напрямку окупантам вдалося розширити зону контролю поблизу Петропавлівки. Ворог взяв під контроль частину сірої зони в цьому районі.
Костянтинівський напрямок
Окупаційна армія РФ має територіальні успіхи поблизу Костянтинівки. Зшідно з мапою DeepState, окупанти просунулися в напрямку міста з боку села Ступочки.
Що кажуть в Генштабі
Генеральний штаб ЗСУ писав, що на Куп’янському напрямку ворог чотири рази проводив штурмові дії в бік Куп’янська, Кіндрашівки, Ківшарівки та Новоосинового.
На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили сім атак в бік населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Іванопілля, Іллінівка, Русин Яр, Софіївка.
Зазначається, що від початку доби кількість атак агресора становить 76.
Ситуація на фронті - останні новини
Як повідомляв Главред, Сили оборони України змогли зупинити найактивнішу фазу наступальних дій російських військ. Наразі вони працюють над посиленням оборонних спроможностей і створенням умов для можливого переходу в контрнаступ.
Раніше повідомлялося, що ситуація на фронті залишається складною. Російські окупаційні війська активізували наступальні дії практично по всій лінії бойового зіткнення. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.
Крім того, про масштабний наступ російських військ на фронті говорити передчасно, заявив офіцер з комунікацій 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади ДШВ Сергій Колесніченко.
Про джерело: DeepState
DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.
