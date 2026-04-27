"Не побачив хітовості": Кондратюк "пройшовся" по пісні LELEKA для Євробачення

Продюсер не побачив потенціалу в пісні української учасниці.

https://glavred.net/stars/ne-uvidel-hitovosti-kondratyuk-proshelsya-po-pesne-leleka-dlya-evrovideniya-10759967.html Посилання скопійоване

Ігор Кондратюк розкритикував LELEKA / колаж: Главред, фото: instagram.com, LELEKA; скріншот із відео

Ви дізнаєтеся:

Ігор Кондратюк висловився щодо участі України в Євробаченні

Що він сказав про пісню LELEKA

Відомий український продюсер Ігор Кондратюк в інтерв'ю Telegraf висловився про пісню, з якою LELEKA поїде представляти Україну на Євробаченні 2026.

У мережі активно обговорюють трек "Ridnym". Критика почалася відразу після Нацвідбору. Багатьом користувачам не сподобалася пісня, яку вони вважають занадто слабкою для Євробачення. Масла у вогонь підлили живі виступи LELEKA, на яких їй не завжди вдавалося стабільно брати високу ноту — головну фішку пісні. Кондратюк вважає, що трек не дотягує до рівня хіта.

відео дня

Євробачення 2026 — LELEKA представить Україну на конкурсі

"Я не побачив великої хітовості в цій пісні, але там є автентичність, оригінальність. Побачимо. LELEKA — можливо", — заявив Ігор.

Також він висловився щодо перемоги України на Євробаченні у 2022 році. Продюсер вважає, що після початку повномасштабного вторгнення інтерес до України був настільки високим, що шанси на перемогу були як у гурту Kalush, так і в Аліни Паш.

Ігор Кондратюк — Євробачення 2026

"Мені було зрозуміло, що в 2022 році, поїде Аліна Паш чи потім поїде Kalush, але буде колосальна реакція на виступ українців. Почалося повномасштабне вторгнення, Європа в шоці, європейський глядач безумовно не хоче війни і підтримає наших. І було зрозуміло, що там будуть колосальні бали просто українському учаснику. Але ще й пісня сподобалася. І навіть якби виступала Аліна Паш, то я думаю, що у неї було б те саме перше місце. Мені здається, у неї була цікава композиція", — висловився Кондратюк.

Leleka, Лелека / інфографіка: Главред

Останні новини шоу-бізнесу

Про особу: Ігор Кондратюк Ігор Кондратюк — український телеведучий, продюсер, шоумен. З 1999 року — співавтор, продюсер і ведучий програми "Караоке на майдані" (телеканали Інтер, 1+1, СТБ). У 2003-2008 роках був продюсером програми "Шанс". У вокальному талант-шоу телеканалу СТБ "Х-фактор" був суддею, повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред