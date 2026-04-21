Чи зрушить питання легалізації зброї в Україні з мертвої точки: що каже експерт

Головне з новини:
- Легалізація зброї в Україні залежить від рішення ОП
- Суспільний запит зростає після нещодавніх інцидентів
В Україні з новою силою спалахнули дискусії щодо легалізації короткоствольної вогнепальної зброї після серії резонансних інцидентів зі стріляниною, зокрема у Києві та Чернігові. На тлі війни та зростання психологічної напруги в суспільстві питання контролю за обігом зброї знову стало одним із ключових у публічному просторі.
Військовий експерт, ексспівробітник СБУ Іван Ступак в інтерв'ю Главреду пояснив, чи можуть ці події стати каталізатором для ухвалення закону, який роками "застряг" у політичних кабінетах.
За його словами, суспільний запит на врегулювання обігу зброї справді посилюється, але реальний прогрес залежить не від емоцій після інцидентів, а від політичної волі.
"Може дати поштовх, але ключове рішення - за Офісом президента. Якщо там дадуть політичний сигнал, процес дійсно зрушить", - наголосив Ступак.
Експерт зазначає, що зараз на столі лежать два підходи: більш закритий варіант, який просуває МВС, та альтернативний - від представників громадянського суспільства, що передбачає ширший доступ до зброї та прозоріші правила.
"У будь-якому разі "зелене світло" має надійти саме з Офісу президента", - підкреслив він.
Ступак додає, що навіть ухвалення "жорсткішого" варіанту МВС може запустити процес, але не гарантує широкої підтримки суспільства. Водночас відкладати рішення далі, на його думку, стає дедалі складніше - і через безпекові ризики, і через зростання кількості зброї в цивільному обігу.
Теракт у Києві 18 квітня 2026 року - що відомо
Як писав Главред, 18 квітня в Голосіївському районі Києва чоловік відкрив вогонь по людях. Поліція проводила спецоперацію із затримання злочинця.
Відомо, що зловмисник розстріляв людей з автоматичної зброї. У цей момент у квартирі, де він зареєстрований, виникла пожежа. Чоловік забарикадувався в супермаркеті й взяв людей у заручники. Під час штурму стрілець був убитий.
ЗМІ писали про те, що стрільця звати Васильченко Дмитро Васильович, дата народження – 21.04.1968. Чоловік народився в Москві, має громадянство України. Раніше проживав у Бахмуті Донецької області, потім – у Голосіївському районі Києва.
Генеральний прокурор Руслан Кравченко підтвердив, що стрілянину в Києві влаштував 58-річний уродженець Москви. Чоловік використовував зареєстровану зброю.
Увечері того ж дня президент України Володимир Зеленський повідомив, що в результаті теракту постраждали 14 осіб, серед яких була й дитина. Ще шестеро людей загинули.
20 квітня мер Києва Віталій Кличко повідомив, що загальна кількість загиблих зросла до семи осіб. У лікарні помер чоловік, за життя якого боролися лікарі.
Слідчі кваліфікували вбивство мирних жителів у Києві як терористичний акт, що спричинив загибель людей.
Про персону: Іван Ступак
Іван Ступак - військовий експерт, колишній працівник СБУ.
Закінчив Національну академію СБУ. Після завершення навчання близько 9 років працював на оперативних і керівних посадах у Головному управлінні СБУ в Києві та Київській області. Займався протидією економічним злочинам.
