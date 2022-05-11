"Подарунок" від окупантів: ЗСУ захопили кинутий рашистами танк Т-72

Ворожий танк повністю справний і в робочому стані.
Збройні Сили України продовжують збирати багатий урожай ворожої техніки. Нерідко російські окупанти у паніці кидають справні танки прямо на полях битв.
Про захоплення бійцями ЗСУ чергового російського танка-Т-72Б3 на своїй сторінці в Facebook повідомив Андрій Лисенко з прес-служби Міноборони України.
"Поставка важкого озброєння від РФ йде за планом. Цього разу окупанти передали нам Т-72Б3", - написав він.
Відзначається, що ворожий танк повністю справний і в робочому стані. У ньому просто закінчилося паливо, через що окупанти, у яких є великі проблеми з поставками пального, вирішили його кинути.
"Танк в ідеальному стані", - зазначив Лисенко.
Раніше повідомлялося про те, що російські окупанти зосереджують основні зусилля для недопущення українського наступу і просування до українсько-російського кордону, проводять розвідку на північ і північний схід від Харкова.
Найбільша активність окупантів спостерігається на Слобожанському та Донецькому напрямках.
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