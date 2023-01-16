Жінку звільнили з полону 17 жовтня, її чоловік досі перебуває там.

Під завалами будинку в Дніпрі може бути звільнена з полону героїня "Азовсталі"/ ДСНС України у Дніпропетровській області

У Дніпрі під завалами знищеного російськими окупантами будинку може перебувати героїня "Азовсталі", яку звільнили з полону 17 жовтня 2022 року.

Про це повідомила у Facebook донька жінки Русана Бабкіна. Вона розповіла, що у момент влучання ракети в будинок вдома були її мама, сестра і бабуся.

"Вихідний день, субота, мама мала бути на службі, ЗСУ, але залишилась вдома через ОРЗ, сестра наводила лад в черговій орендованій квартирі, бабуся на кухні тільки закінчила смажити чебуреки. Більше зв'язку немає", – розповіла Русана у соцмережах.

Маму дівчини звільнили з російського полону 17 жовтня, батько досі перебуває там.

Дівчина розповіла, що її сестра виїхала з Харкова 5 березня, залишатися у місті було небезпечно через постійні обстріли з боку росіян.

Сама Русана разом з бабусею виїхала з Маріуполя 20 березня на дивом вцілілій автівці. Вони проїхали через Нову Ялту до Дніпра.

Ракетний удар РФ по Дніпру

Вдень в суботу, 14 січня, під час масштабної тривоги російські окупанти влучили в багатоквартирний будинок у Дніпрі. Під завалами опинилося багато людей.

Кількість жертв ракетного удару по Дніпру зросла до 35 осіб. У ніч на 16 січня рятувальники витягли з-під завалів зруйнованої російською ракетою багатоповерхівки ще кількох загиблих. Серед жертв двоє дітей.

В результаті попадання російської ракети по багатоквартирному будинку понад 1000 жителів залишилися без житла, сказав заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко. За його словами, будинок, в який потрапила російська ракета, складався з 16 під'їздів, а всього в ньому проживало близько 1700 жителів.

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