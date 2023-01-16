Ракетний удар по Дніпру: кількість жертв зросла до 35 осіб, серед них - двоє дітей

Вже майже 40 годин триває рятувально-пошукова операція у Дніпрі.

Ракетний удар по Дніпру окупанти завдали 14 січня / Фото t.me/dnipropetrovskaODA

Кількість жертв ракетного удару по Дніпру зросла до 35 осіб. Вночі рятувальники витягли з-під завалів зруйнованої російською ракетою багатоповерхівки ще кілька загиблих. Серед жертв двоє дітей. Про це повідомив у Telegram голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко.

За його словами, вже майже 40 годин триває рятувально-пошукова операція в Дніпрі.

"39 людей врятовано, 75 – поранено. З поранених 14 дітей. Доля ще 35 мешканців будинку невідома. Пошук людей під завалами триває", - йдеться у повідомленні.

Ракетний удар по Дніпру 14 січня 2023

У суботу, 14 січня, під час масштабної тривоги російські військові влучили у багатоквартирний будинок у Дніпрі.

Будинок, в який вдарила російська ракета, мав 16 під'їздів, а всього в ньому проживало близько 1700 жителів.

Понад 1000 жителів залишилися без житла, сказав заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

Журналіст Главреда побував на місці російської атаки в Дніпрі. Там продовжують працювати рятувальники. Щогодини там проводять "хвилину тиші", щоб послухати, чи доносяться звуки з-під завалів.

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