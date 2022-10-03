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Загинув над Чорним морем: знайшли тіло льотчика з Бучі, який очолював "Привидів Києва"

3 жовтня 2022, 08:52

Він захищав небо над Україною від окупантів, та з останнього вильоту не повернувся. Тіло загиблого пілота не могли знайти декілька місяців.

Погибший пилот ВСУ Михаил Матюшенко, свеча
Знайшли тіло льотчика з Бучі Михайла Матюшенка, який керував "Привидами Києва"/ Facebook Мер Бучи, ua.depositphotos.com

Знайшли тіло загиблого льотчика з Бучі Михайла Матюшенка. Він очолював "Привидів Києва" і спочатку воював проти окупантів у небі на півночі України, а потім вирушив боротися з ними на південь. Пілот загинув у бою над Чорним морем.

Він вирушив на останнє завдання і не повернувся з нього 26 червня. Його тіло не могли знайти від того часу упродовж декількох місяців, і знайшли лише зараз. Про це повідомив мер Бучі Анатолій Федорук.

Федорук розповів, що Матюшенко керував багатьма типами військових і цивільних літаків. До війни він працював керівником однієї з українських авіакомпаній, потім служив у різних військових частинах.

"Свій безцінний досвід роботи Михайло Матюшенко – позивний "Дід" – передавав молодшому поколінню. І лише тепер ми маємо право розказати правду: "Привид Києва" очолював льотчик з Бучі. Із приходом полковника Матюшенка до керівництва 40 бригада тактичної авіації не зазнавала втрат у повітрі. А значить, всі пілоти із "Київських привидів" поверталися живими", – зазначає мер міста.

Він часто проводив дуже складні бої із російськими загарбниками і виходив із них переможцем.

"В одну із ночей "Дід" кинувся у повітряний бій на Л-39, імітуючи атаку МіГ-29 на пару Су-30. І що ви думаєте? Вони відступили!", – згадують побратими одну із ситуацій.

Погибший пилот Михаил Матюшенко
Загиблий пілот Михайло Матюшенко/ Facebook Мер Бучі

Потім Матюшенко вирушив боронити рідну державу на південь. Проте для нього ця місія стала останньою – з чергового вильоту він не повернувся, загинув над Чорним морем. Його тіло довго шукали, і нарешті змогли знайти.

Прощання з льотчиком відбудеться у понеділок, 3 жовтня, о 14:00 на Алеї Героїв у Бучі – на цвинтарі по вулиці Депутатській, 1.

Нагадаємо, український льотчик Антон Листопад, визнаний одним з кращих пілотів ЗСУ, загинув на війні проти російських окупантів. У 2019 році Листопад був визнаний кращим льотчиком Повітряних сил ЗСУ та брав участь у бойових діях на сході України.

Також повідомлялося, що у бою проти російських окупантів загинув 23-річний український військовий пілот Євген Качай. Від початку повномасштабного вторгнення він здійснив понад 30 бойових польотів. З героєм попрощалися у його рідній Лощинівці на Одещині.

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