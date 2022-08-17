"Втрачена льотна еліта": Рєзніков розповів, що ЗСУ "приземлили" тисячу російських льотчиків

Олексій Резніков / Колаж Facebook / reznikovoleksii, Генштаб ЗСУ

Керівник українського Міністерства оборони України Олексій Резніков заявив, що російська армія в ході повномасштабного вторгнення в Україну втратила 30% елітних військ - десантників, морпіхів, спецназівців. Про це чиновник розповів в інтерв'ю порталу "Голос Америки".

"Ми точно знаємо, що вони втратили 30% свого елітного корпусу десантників, морпіхів, спецназівців, причому офіцерського і сержантського складу. Я бачив їх особисті документи - їм усім було в середньому 35 років. Це означає, що років 15 було витрачено на їх підготовку", – сказав міністр.

Крім того, ЗСУ "приземлили" близько тисячі російських льотчиків і вертолітників, каже Резніков.

"А це означає, що втрачена льотна еліта, яка здатна літати з маневрами, вночі і так далі", – підсумував чиновник.

Він додав, що ресурси противника виснажуються, у зв'язку з чим Російській Федерації потрібні кошти і час на відновлення.

Резніков не виключив, що така ситуація може спровокувати якесь затишшя, менш інтенсивні бойові дії. Однак, підкреслив він, заморожування війни не буде.

Нагадаємо, 1 серпня Україна отримала нову партію реактивних систем залпового вогню HIMARS. Тепер окупантів будуть лупити ще 4 HIMARS. Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков.

"Ми довели, що ми вміємо поводитися з цим озброєнням. Звук залпу HIMARS став головним музичним хітом цього літа на передовій!"- написав міністр.

До того президент Володимир Зеленський заявив, що Україна буде готова до відновлення переговорів з Росією, коли Київ знову зможе діяти з позиції сили. Час для діалогу з Москвою ще не настав.

Інші новини: