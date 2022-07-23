Вантаж 200 для Татарстану: ЗСУ знищили багатодітного російського окупанта

Олег Дещеня-Стриж / Facebook/irakli.komaxidze

Захисники України ліквідували 36-річного російського окупанта Олега Дещеню-Стрижа з Татарстану.

Загарбник загинув безглуздою смертю, прибувши в Україну добровольцем, повідомив OSINT-розслідувач Іраклій Комахідзе.

При цьому він відстежив життєвий шлях окупанта і прийшов до висновку, що рашист прожив коротке життя типового мешканця російської глибинки.

"В Україні ліквідований російський окупант-гіперсексуальний багатодітний батько з Татарстану Олег Дещеня-Стриж, більше він не буде плодитися", - розповів Комахідзе.

У мережі пишуть про те, що ліквідований рашист відучився в ПТУ і відслужив рік строкової служби. Повернувшись з армії, майбутній окупант одружився і обзавівся чотирма дітьми.

При цьому пропагандисти РФ намагаються виправдати безглузду загибель росіянина, повторюючи штампи про те, що після початку варварського вторгнення РФ в Україну цей житель російської глибинки "не зміг залишатися осторонь".

Він повірив у те, що в Україні нібито повно "нацистів". Все це призвело до безславної смерті рашиста в Україні.

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/ Facebook/irakli.komaxidze

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Донецькій області неподалік від Слов'янська захисники України ліквідували групу російських окупантів.

Українські захисники під Слов'янськом знищили групу солдатів 18-ї кулеметно-артилерійської дивізії ЗС РФ.

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