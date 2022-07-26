Вантаж 200 для Ставропілля: ЗСУ знищили командира вертолітної ескадрильї РФ

Ліквідований рашист Олександр Савельєв / t.me/a_shtirlitz

Бійці Збройних сил України знищили командира ланки 487-го окремого вертолітного полку російських окупантів Олександра Савельєва.

Вертолітний полк РФ розташований в Будьонівську - місті в Ставропольському краї РФ. Про ліквідацію вертолітника РФ повідомляє полковник ЗСУ Анатолій Штефан (Штріліц) у своєму Telegram-каналі.

Він уточнив, що ліквідований рашист мав звання майора російської армії.

Зазначимо, що 487-й ОВП — це тактичне формування армійської авіації РФ. Базується на території Північно-Кавказького військового округу в Будьонівську.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Донецькій області неподалік від Слов'янська захисники України ліквідували групу російських окупантів.

Українські захисники під Слов'янськом знищили групу солдатів 18-ї кулеметно-артилерійської дивізії ЗС РФ.

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