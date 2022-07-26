Вантаж 200 для Ставропілля: ЗСУ знищили командира вертолітної ескадрильї РФ

Ліквідірованний рашист Олександр Савельєв був у званні майора російської армії.
Бійці Збройних сил України знищили командира ланки 487-го окремого вертолітного полку російських окупантів Олександра Савельєва.
Вертолітний полк РФ розташований в Будьонівську - місті в Ставропольському краї РФ. Про ліквідацію вертолітника РФ повідомляє полковник ЗСУ Анатолій Штефан (Штріліц) у своєму Telegram-каналі.
Він уточнив, що ліквідований рашист мав звання майора російської армії.
Зазначимо, що 487-й ОВП — це тактичне формування армійської авіації РФ. Базується на території Північно-Кавказького військового округу в Будьонівську.
читайте такожВимагав відправити його в Україну: снайпер ЗСУ ліквідував окупанта-путініста
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Донецькій області неподалік від Слов'янська захисники України ліквідували групу російських окупантів.
Українські захисники під Слов'янськом знищили групу солдатів 18-ї кулеметно-артилерійської дивізії ЗС РФ.
Читайте ще:
- ЗСУ зірвали ворожу розвідку боєм під Слов'янськом: у Генштабі розповіли, що відбувається на фронті
- Дрони зіграють ключову роль у війні України з Росією напередодні битви за Слов'янськ – ВВС
- Щоб підібратися до Слов'янська і Краматорська, РФ буде штурмувати ще 2 міста – розвідка Британії