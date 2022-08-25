Колаборанти в паніці: під Мелітополем підірвали штаб з підготовки "референдуму"

Під Мелітополем сили опору підірвали штаб з підготовки до псевдореферендуму / Фото УНІАН

Вночі 25 серпня під тимчасово окупованим Мелітополем сили опору підірвали штаб з підготовки до псевдореферендуму, який збираються проводити російські загарбники. У тій же будівлі знаходився і пункт видачі російських паспортів.

Як передає РИА Мелитополь, вибух прогримів у селищі Приазовське Мелітопольського району приблизно о 1:30 ночі.

За даними видання, це викликало паніку у колаборантів, оскільки вони зрозуміли, що оформляти паспорти і готуватися до референдуму небезпечно для життя.

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Зараз на місці події чергують військові поліцейські – до будівлі нікого не підпускають.

Вибух під Мелітополем вночі 25 серпня / Фото t.me/riamelitopo

Як повідомляв Главред, 17 серпня в центрі окупованого Мелітополя прогримів потужний вибух біля комендатури окупантів.

Також повідомлялося, що російські окупанти почали вивозити з Мелітополя свої родини.

12 серпня в тимчасово окупованому Мелітополі прогримів вибух. В результаті в лікарню доставили відомого колаборанта Олега Шостака, який був одним з керівників виборчого штабу "Єдиної Росії" та головою пропагандистського відділу роботи зі ЗМІ.

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