Гауляйтер на Запоріжжі оголосив про підготовку "референдуму", але забув про терміни

Євген Балицький / Politota.com.ua

Призначений окупантами РФ гауляйтер Запорізької області Євген Балицький заявив про підготовку проведення "референдуму" про "приєднання" до Росії.

Про це повідомляє російський пропагандистський ресурс РІА Новості.

"Я підписую розпорядження Центральної виборчої комісії... про початок і підготовку проведення референдуму щодо возз'єднання Запорізької області з Російською Федерацією", - заявив колаборант.

Додамо, що Балицький не уточнив терміни проведення "референдуму".

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив про те, що Україна в жодному разі не погодиться провести переговори з російською делегацією, якщо окупанти проведуть "референдуми" на тимчасово окупованих територіях України.

Він твердо зазначив, що Україна не планує і не буде планувати віддавати свої території ворогові. Анексія регіонів закриє двері перед РФ для переговорів з Україною.

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