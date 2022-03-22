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Під Маріуполем окупанти захопили колону евакуаційних автобусів

22 березня 2022, 19:15

Колона автобусів була захоплена представниками "ДНР".

Маріуполь
Маріуполь / Маріупольська міськрада

З Маріуполя мінімум 100 тисяч українців хочуть евакуюватися, але не можуть цього зробити.

Як повідомила віцепрем'єр-міністр-міністр з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук, коридору немає як такого.

"Як мінімум 100 і більше тисяч (людей) хочуть і не можуть виїхати. Насправді, коридору немає як такого. А ті, що є, вони тільки для легкових автомобілів, і для тих, хто може йти пішки. Уявіть, людям доведеться йти 10, 20 і більше кілометрів до пункту, де ми могли б їх посадити в автобус і відвезти в Запоріжжя", - сказала Верещук.

Вона також зазначила, що зараз ні рятувальники, ні інші люди не можуть підійти до Драмтеатру в Маріуполі, тому що постійно ведуться обстріли. Тому ніхто поки не може наочно оцінити ситуацію, що склалася там.

"Те, що вони роблять, насправді звірство. Сьогодні на коридорі, який ми спробували ще раз відкрити, була колона автобусів, працівники ДСНС, яких захопили представники "ДНР", вони стоять біля Мангуша. Зараз там зупинилися. Ми намагаємося їх витягнути всіма силами. І я хочу, щоб весь світ знав, ось ціна слова тих, хто говорить, що вони миротворці, хто говорить, що приніс мир. Це визнаний коридор, ми його погодили, і зараз людей тримають в заручниках, повідомляють, що заберуть техніку, а людей, можливо, відпустять, а можливо і ні", - сказала міністр.

Щодо ситуації на Чернігівщині Верещук зазначила, що туди намагатимуться відкрити гуманітарний коридор, але за повідомленнями військових, такий коридор буде надто небезпечний для життя і здоров'я тих, хто хоче виїхати саме гуманітарним коридором.

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"Я знаю, що деяким вдалося покинути Чернігів і область, як рівно й інші області, які люди самостійно долають, без гумкоридорів, тому що гумкоридор тільки там, де ми не контролюємо ділянку. На сьогоднішній день, на жаль, немає впевненості, що завтра запрацює такий коридор", - додала вона.

Раніше повідомлялося, що окупанти 19 березня знову обстріляли Маріуполь - вони скинули бомби на школу мистецтв №12 у Лівобережному районі міста. У будівлі школи ховалися від постійних обстрілів 400 маріупольців – в основному це жінки, діти і літні люди. Будівля зруйнована, а під завалами все ще знаходяться мирні люди. Інформація про кількість постраждалих уточнюється.

Також повідомлялося, що жителів Лівобережного району Маріуполя силою вивозять до Російської Федерації. При цьому у людей забирають паспорти.

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