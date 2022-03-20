Окупанти скинули бомби на школу мистецтв у Маріуполі: там ховалися сотні жінок та дітей

Будівля зруйнована, а під завалами все ще знаходяться мирні люди. Інформація про кількість постраждалих уточнюється.
Російські окупанти знову обстріляли Маріуполь. Бомби скинули 19 березня на школу мистецтв №12 у Лівобережному районі міста.
У будівлі школи ховалися від постійних обстрілів 400 маріупольців. В основному, жінки, діти і літні люди. Про це повідомляє Маріупольська міськрада.
"Відомо, що будівля зруйнована, а під завалами все ще знаходяться мирні люди. Інформація про кількість постраждалих уточнюється", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв Главред, 16 березня війська Путіна скинули надпотужну бомбу на Маріупольський драматичний театр, де переховувалися жителі міста, що втратили своє житло.
Після бомбардування зруйнувалася центральна частина драматичного театру, а уламками завалило вхід в бомбосховище, що знаходилося в будівлі.
Заступник мера Маріуполя Сергій Орлов вважає, що місто зруйноване на 80-90%, а кількість загиблих мирних жителів, за найскромнішими підрахунками, становить не менше 2358 осіб.
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