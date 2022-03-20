Відбирають паспорт: російські окупанти насильно вивозять жителів Маріуполя до Росії

Йдеться про жителів вулиць Азовстальської та Українського козацтва Лівобережного району.
Жителів Лівобережного району Маріуполя насильно вивозять в Російської Федерації.
"Станом на 8:00 (20 березня – ред.) є інформація про те, що жителів вулиць Азовстальської та Українського козацтва Лівобережного району Маріуполя незаконно депортують на територію ворога", - повідомили у прес-службі Маріупольської міської ради в неділю, 20 березня.
У людей, насильно забирають український паспорт і видають папірець, який "не має ніякої юридичної ваги і не визнається в усьому цивілізованому світі".
Нагадаємо, в Маріуполі мирні жителі 16 днів перебувають в облозі. У місті немає води, опалення, світла, зв'язку, їжі та медикаментів. Російські загарбники не пропускають гуманітарну допомогу.
По житлових кварталах і об'єктах критичної інфраструктури щодня скидають від 50 до 100 авіабомб.
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