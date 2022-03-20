Через окупантів жителі околиць Маріуполя гинуть голодною смертю - влада Донецької області

Через окупантів жителі околиць Маріуполя гинуть голодною смертю / Reuters

Керівник Донецької обласної Військової адміністрації Павло Кириленко заявив, що на околицях Маріуполя тисячі мирних громадян гинуть від голоду через російських окупантів, які блокують місто.

"Російська окупаційна влада здійснює геноцид українського народу! Саме зараз в захоплених ними Мангуші і Мелекіном помирають від голоду тисячі маріупольців, яким вдалося сховатися від російських авіабомб. Це - злочин проти людяності", - заявив чиновник.

Він від імені влади регіону зажадав від усіх країн світу вплинути на російських агресорів ‒ щоб мирні жителі отримали гуманітарну допомогу і змогли покинути місто.

"Ми готові врятувати своїх громадян - для цього потрібен зелений коридор від ворога. Звертаюся до всіх світових лідерів - тисніть на Кремль. Не дайте загинути людям від голоду!" ,- заявив Кириленко.читайте такожЛікар з розбомбленого пологового будинку в Маріуполі розповіла про жахи війни і атаку на лікарню

Нагадаємо, 16 березня російська авіація скинула бомбу на драматичний театр у місті Маріуполь.

У той момент в будівлі знаходилися сотні місцевих жителів, повідомляє в Facebook речник МЗС України Олег Ніколенко.

"16 березня російська авіація скинула потужну бомбу на приміщення драматичного театру в Маріуполі. Будівля театру була місцем притулку для сотень маріупольців, які втратили свої будинки в результаті бомбардування і обстрілів міста з боку російської армії", - йдеться в заяві МЗС.

В результаті авіаудару була зруйнована частина будівлі, а багато людей опинилися під завалами. Кількість постраждалих поки неможливо потонути через постійні обстріли.

Пізніше заступник мера Маріуполя Сергій Орлов говорив, що місто в даний час зруйноване на 80-90%