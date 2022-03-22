"Путін відправиться в пекло після Нюрнберзького процесу": Шер показала світу поранену в Маріуполі дитину

Співачка показала злочини путінської армії в Україні.
Американська співачка Шер заявила, що президента РФ Володимира Путіна після скоєних військових злочинів в Україні очікує Нюрнберзький процес, а потім – пекло.
Свою публікацію в Twitter вона проілюструвала скріншотом статті з сайту каналу BBC про дітей з Маріуполя, які були поранені під час обстрілів і бомбардувань міста окупаційними військами.
"Виглядає, як військовий злочинець, поводиться, як начальник концентраційного табору, каже, як винний підсудний, відправиться в пекло після Нюрнберзького процесу... 2022", – написала співачка.
Нагадаємо, голлівудська актриса, зірка серії фільмів "закляття", Віра Фарміга звернулася до українців зі зворушливою промовою.
Знаменитість прочитала українською мовою вірш "Люди - прекрасні" українського поета Василя Симоненка.
Читайте також:
- Басков, Кіркоров, Лорак та інші: Зеленського закликали позбавити звань артистів, що підтримують РФ
- "Хтось сказав, що це війна?": Сердючка готова піти в партизани
- "Треба їхати в Росію і наваляти Путіну": Кравець не стримала сліз, розповідаючи про своїх дітей