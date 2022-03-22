"Путін відправиться в пекло після Нюрнберзького процесу": Шер показала світу поранену в Маріуполі дитину

Співачка Шер підтримала Україну / instagram.com/cher

Американська співачка Шер заявила, що президента РФ Володимира Путіна після скоєних військових злочинів в Україні очікує Нюрнберзький процес, а потім – пекло.

Свою публікацію в Twitter вона проілюструвала скріншотом статті з сайту каналу BBC про дітей з Маріуполя, які були поранені під час обстрілів і бомбардувань міста окупаційними військами.

"Виглядає, як військовий злочинець, поводиться, як начальник концентраційного табору, каже, як винний підсудний, відправиться в пекло після Нюрнберзького процесу... 2022", – написала співачка.

twitter.com/cher

Нагадаємо, голлівудська актриса, зірка серії фільмів "закляття", Віра Фарміга звернулася до українців зі зворушливою промовою.

Знаменитість прочитала українською мовою вірш "Люди - прекрасні" українського поета Василя Симоненка.

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