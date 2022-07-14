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Для звільнення всієї України ЗСУ потрібно вирішити питання Донбасу та Херсонщини – генерал

14 липня 2022, 14:57

Російські війська не залишають спроб захопити Донецьку область та продовжують готувати наступ, сказав Ігор Романенко.

ВСУ Романенко
Здатність ЗСУ до контрнаступу залежить від ситуації з постачанням озброєнь із Заходу - Романенко / Колаж Генштаб ЗСУ, Reuters, Главред

Для того щоб перейти до контрнаступальної операції і звільнити свої території, армії України потрібно організувати ефективну оборону Донеччини і відбити у окупантів Херсонську область. Здатність Києва піти в широкомасштабну контратаку залежить від постачань сучасної зброї з боку західних союзників. Заходи повинні вийти на рівень повноцінної військової операції. Про це заявив генерал-лейтенант у відставці, колишній заступник голови Генштабу ЗСУ Ігор Романенко.

У ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що для успішного наступу на Херсонщині потрібно вирішити питання з обороною Донецької області, де ворог продовжує роботу над подальшим наступом і планує захоплення регіону.

читайте такожНа війні немає жодних термінів, але у ЗСУ є графік повернення України до кордонів 1991 року - Данілов"Щоб бути успішними в наступальних діях на Херсонському напрямку, необхідно забезпечити, щонайменше, успішні оборонні дії в східній операційній зоні, де противник зосереджується і намагається організувати подальший наступ і захоплення Донецької області", - зазначив військовий.

Також, на його думку, здатність сил оборони України до переходу до контрнаступальної операції залежить від постачань сучасної зброї Заходу. Поступово від вирішення тактичних питань українські війська повинні перейти до реалізації своєї головної мети.

"Це таке зерно, яке має зрости, і тоді дасть ефект – спочатку оперативного рівня, який дозволить вирішувати питання на Харківському напрямку та Запоріжжі, а згодом перерости в те, що ми виконаємо свою оборонну операцію", - підкреслив Ігор Романенко.

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Війна Росії проти України

Міністр оборони Олексій Резніков 10 липня зробив заяву про те, що президент Володимир Зеленський наказав ЗСУ звільнити південні області України, які захопила Росія. Українська армія накопичує зброю, щоб вирішити таке завдання.

Український гарант Володимир Зеленський 11 липня сказав, що пріоритет Києва - звільнення всіх окупованих територій. На його думку, це головна мета для всіх українських громадян.

Глава Луганської ОВВА Сергій Гайдай вважає, що армія України може звільнити всі свої землі у тому випадку, якщо Захід надасть достатню кількість важких озброєнь. Згідно з його прогнозом, ворог може захопити Донбас, після чого ЗСУ перейдуть в контрнаступ. За такої ситуації Путін може оголосити загальну військову мобілізацію у Росії.

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