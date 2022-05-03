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Бабуся ціною свого життя допомогла ЗСУ знищити 100 одиниць техніки ворога

3 травня 2022, 08:15

Українка літнього віку здійснила справжній подвиг.

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Старенька допомогла ЗСУ знищити 100 одиниць техніки ворога / УНІАН

У селі Мотижині Київської області 70-річна бабуся ціною свого життя успішно наводила артилерію ЗСУ на російську техніку.

Завдяки її діям окупанти не змогли просунутися далі цього населеного пункту. На її "рахунку" близько 100 одиниць важкої техніки, серед яких "Буки" і РЛС, розповіли в Територіальній обороні ЗС України.

"Вона жила в одному з крайніх будинків села і бачила переміщення техніки. Понад два тижні бабуся пішки виходила до ворога, рахувала техніку, приходила додому, пояснювала розташування синові по телефону", – розповів військовий.

Були такі випадки, що жінка, поки йшла додому, збивалася з рахунку. Вона не боялася повертатися до ворожої техніки знову.

читайте також"Я їм наготував частування": у Бородянці дідусь нагодував кадирівців отруєною щурячою отрутою бринзоюПрийшовши додому, жінка дзвонила по телефону синові і давала йому приблизні координати, пояснюючи що і де знаходиться. І вже після цього українські артилеристи визначали точні точки.

Завдяки наведенням бабусі наші захисники знищили два "Бука" і РЛС. Загалом же жінка допомогла знищити приблизно 100 одиниць ворожої техніки.

Зрештою окупанти зрозуміли, хто коригує вогонь. Її будинок розбомбили і зрівняли з землею. Військові визнають, що завдяки діям хороброї бабусі окупанти не змогли пройти далі цього населеного пункту.

Нагадаємо, після звільнення Бучі, Гостомеля, Ірпеня та інших українських населених пунктів від росіян відкрилися страшні звірства, які здійснювали там російські загарбники за час окупації. Там виявили багато тіл мирних жителів, частину з яких не просто вбили, а замучили. Будинки та інша інфраструктура навколо просто зруйновані.

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