Під Києвом п'яний коп позбавив життя 19-річного хлопця

Коп врізався в стовп / ДБР

У Київській області сталося ДТП за участю поліцейського батальйону патрульної поліції Білої Церкви. Коп, будучи в стані алкогольного сп'яніння, став винуватцем смертельної аварії.

Як повідомляє пресслужба теруправління ДБР у Києві, це сталося 28 жовтня. Поліцейський завозив додому свого товариша і перевищив швидкість.

В результаті, він не впорався з керуванням і врізався в бетонний стовп.

19-річний пасажир авто отримав серйозні травми. Його госпіталізували в Білоцерківську міську лікарню. Однак медики не змогли врятувати його життя і наступного дня хлопець помер.

ДБР підозрює патрульного в порушенні ПДР та експлуатації транспорту в стані сп'яніння, що спричинило смерть потерпілого (ч.3 ст. 286-1 КК України).

Копу загрожує до десяти років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до десяти років.

Нагадаємо, нещодавно в Харкові на перехресті проспектів Героїв Сталінграда і Гагаріна сталася масштабна ДТП, жертвою якого стала одна людина - 58-річний водій Chevrolet Aveo загинув на місці. Ще троє пасажирів автомобілів-учасників аварії отримали травми різного ступеня тяжкості. Також раніше стало відомо, що батьки винуватця в ДТП в розлученні. Батько нібито працює на Благовіщенському ринку і страждає алкогольною залежністю, а ось мати живе в Австралії і містить сина. Саме вона і подарувала йому дорогу іномарку.