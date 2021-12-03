Жінка залишилася одна: у ДТП на Львівщині загинули батько та 12-річна донька, мати у важкому стані

З родини залишилася тільки мати / Обозреватель

18 листопада на Львівщині трапилася жахлива трагедія. В ДТП потрапила ціла сім'я. 12-річна дочка подружжя померла на місця, а батьків госпіталізували в дуже важкому стані.

1 грудня помер і чоловік. У нього були множинні переломи і травми внутрішніх органів. Жінка досі перебуває в лікарні у важкому стані, пише Обозреватель.

Аварія трапилася біля заправки, і це місце жителі ближніх сіл називають страшним. Саме на ньому відбувається багато ДТП. Хоча загадкового нічого, за словами місцевих жителів, в цьому немає. Там просто невдалий розворот. При виїзді з заправки видимість водіїв обмежена відбійником. Тобто, просто не видно "зустрічки".

Так було і цього разу, коли покійний водій "Опеля" намагався зробити поворот, в нього врізалася "Шкода".

Тим часом, поки відповідні служби почують крики людей змінить дорожні знаки, жінка, яка позбулася найголовнішого, мучиться в лікарні від страшних болів.

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Також додамо, що в той зловтішний день сім'я, як і щоранку, їхала на заняття в школу. Дівчинка вчилася в школі, де працювала її мати, за 7 кілометрів від будинку.

Це була пізня дитина в сім'ї, так як до цього у подружжя вже були сім'ї і є у кожного дорослі діти.

Машина загиблих / Обозреватель

Нагадаємо, на Закарпатті сталася страшна ДТП. Фура збила жінку і протягнула її 200 метрів. 65-річній жительці Сваляви відірвало голову.

Також раніше в Харкові жінки, що переходили дорогу по "зебрі", померли від удару машини. Очевидці трагедії кажуть, що водій не побачив їх через погане освітлення.

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