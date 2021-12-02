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Смертельна аварія в Харкові: у ДТП на "зебрі" загинули люди

2 грудня 2021, 15:00

Свідки звинувачують у тому, що трапилося погане освітлення дороги.

ДТП у Луцьку
Загинули дві жінки / Нацполиция

У Харкові знову сталася смертельна аварія. Жінки, що переходили дорогу по "зебрі", померли від удару машини.

Як йдеться в сюжеті ТСН, ДТП сталася біля автобусної зупинки поблизу села Водяне ввечері 1 грудня. Машина влетіла в пішоходів на швидкості.

Одна з жінок померла на місці, іншу - госпіталізували з численними переломами і медики не змогли її врятувати. .

Зазначається, що водій авто був тверезий. Місце ДТП він не покинув. Тепер він чекає оголошення про підозру.

Очевидці трагедії кажуть, що даній ділянці дороги відсутнє освітлення. Тому в темряві водій міг не помітити жінок.

Нагадаємо, на Закарпатті сталася страшна ДТП. Фура збила жінку і протягнула її 200 метрів. 65-річній жительці Сваляви відірвало голову.

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