Смертельна аварія в Харкові: у ДТП на "зебрі" загинули люди

Свідки звинувачують у тому, що трапилося погане освітлення дороги.
У Харкові знову сталася смертельна аварія. Жінки, що переходили дорогу по "зебрі", померли від удару машини.
Як йдеться в сюжеті ТСН, ДТП сталася біля автобусної зупинки поблизу села Водяне ввечері 1 грудня. Машина влетіла в пішоходів на швидкості.
Одна з жінок померла на місці, іншу - госпіталізували з численними переломами і медики не змогли її врятувати. .
Зазначається, що водій авто був тверезий. Місце ДТП він не покинув. Тепер він чекає оголошення про підозру.
Очевидці трагедії кажуть, що даній ділянці дороги відсутнє освітлення. Тому в темряві водій міг не помітити жінок.
Нагадаємо, на Закарпатті сталася страшна ДТП. Фура збила жінку і протягнула її 200 метрів. 65-річній жительці Сваляви відірвало голову.
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Автор: Уляна Виноградова