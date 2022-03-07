Під Києвом - запеклі бої: ворог знищує Бучу, Гостомель, Ворзель, Ірпінь

Віталій Кличко 7 березня записав відеозвернення / скріншот

Під Києвом тривають запеклі бої. З особливою люттю ворог знищує Бучу, Гостомель, Ворзель, Ірпінь. Цілеспрямовано вбиває мирних жителів. Про це у своєму відеозверненні 7 березня заявив мер Києва Віталій Кличко.

Він також висловив співчуття через загибель свого колеги - голови Гостомельської громади Юрія Прилипка.

"Загинув голова Гостомельської громади Юрій Прилипко. Коли роздавав людям хліб і ліки. Це - мій колега, якого добре знаю по Асоціації міст, по нашій співпраці. Світла пам'ять Юрію Прилипку. Він до останнього подиху був з громадою. Дбав про людей" , – заявив Кличко.

Мер додав, що українські міста героїчно захищаються.

"Відважно захищають нашу землю військові. Безстрашно виходять проти окупантів мирні жителі міст. У столиці ми сьогодні робимо все для життєзабезпечення міста. Для створення резерву продуктів, ліків, товарів першої необхідності. Розподіляємо і надаємо допомогу тим, кому вона сьогодні найбільше потрібна", - розповів Кличко.

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Також була направлена гуманітарна допомога в Чернігів. Влада Києва намагається доставити гуманітарні вантажі в Бучу та Гостомель.

"Столиця готується до оборони. Прошу всіх киян зберігати витримку. Перебувати вдома або - при сигналі тривоги - в укриттях. Київ стоятиме!", - резюмував Кличко.

Як повідомляв Главред, міста Ірпінь і Буча під Києвом понад три доби залишаються без води, їжі та електрики. У місцевих жителів немає можливості виїхати, оскільки російські окупанти заборонили городянам виходити з будинків.

Подібна ситуація і в місті Бучі, яке перебуває під обстрілами майже з самого початку війни. Мирних жителів убивають прямо у дворах. Люди ховаються по підвалах. З ними майже немає зв'язку, в місті немає електроенергії.

Влада намагається домовитися про "зелені коридори" з Бучі та сусіднього Гостомеля, але поки евакуація неможлива.

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Міністр оборони України Олексій Резніков 7 березня заявив, що українські захисники демонструють високу майстерність, знищуючи російських загарбників в усіх напрямках оборони. Через величезні втрати, яких зазнав ворог, інтенсивність бойових дій тимчасово знизилася. При цьому окупанти намагаються сконцентрувати сили і засоби для нової хвилі атак на Київ, Харків, Чернігів і Миколаїв. Російські війська скрізь отримають жорстку відсіч, додав Рєзніков.

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