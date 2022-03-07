"Вбили, коли роздавав хліб і ліки": окупанти розстріляли голову Гостомельської сільради Юрія Прилипка

Голову Гостомельської громади Юрія Ілліча Прилипка вбили разом з побратимами Русланом Карпенком та Іваном Зорею.
Російські окупанти в Київській області застрелили керівника Гостомельської громади Юрія Прилипка. Таке повідомлення було опубліковано на Facebook-сторінці Гостомельської селищної ради.
"Голова Гостомельської громади Юрій Ілліч Прилипко загинув, роздаючи хліб голодним і ліки хворим, втішаючи згорілих і радуючи зневірених. За це його разом з побратимами Русланом Карпенком та Іваном Зорею застрелили окупанти", ‒ йдеться в тексті.
читайте такожУ Гостомелі окупанти взяли в заручники десятки мирних людей - ЗМІ
Нагадаємо, раніше російські окупанти у Гостомелі Київської області вбили 80-річного чоловіка, який відмовився їх нагодувати.
Про це повідомив український журналіст Ігор Чичкан на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.
Пізніше керівник Міністерства закордонних справ країни Дмитро Кулеба заявив, що з Бучі та Гостомеля поблизу Києва зараз неможливо евакуювати людей. Там тривають сутички і були випадки, коли російські окупанти розстрілювали мирних жителів.