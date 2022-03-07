"Вбили, коли роздавав хліб і ліки": окупанти розстріляли голову Гостомельської сільради Юрія Прилипка

Юрій Прилипко / facebook.com/hostomelrada.gov.ua

Російські окупанти в Київській області застрелили керівника Гостомельської громади Юрія Прилипка. Таке повідомлення було опубліковано на Facebook-сторінці Гостомельської селищної ради.

"Голова Гостомельської громади Юрій Ілліч Прилипко загинув, роздаючи хліб голодним і ліки хворим, втішаючи згорілих і радуючи зневірених. За це його разом з побратимами Русланом Карпенком та Іваном Зорею застрелили окупанти", ‒ йдеться в тексті.

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Нагадаємо, раніше російські окупанти у Гостомелі Київської області вбили 80-річного чоловіка, який відмовився їх нагодувати.

Про це повідомив український журналіст Ігор Чичкан на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

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Пізніше керівник Міністерства закордонних справ країни Дмитро Кулеба заявив, що з Бучі та Гостомеля поблизу Києва зараз неможливо евакуювати людей. Там тривають сутички і були випадки, коли російські окупанти розстрілювали мирних жителів.