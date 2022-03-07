Ірпінь і Буча - в облозі: у людей немає води, їжі та зв'язку, окупанти не випускають їх з будинків

Ірпінь залишається без світла, води і тепла понад три доби / Фото Reuters

Міста Ірпінь та Буча під Києвом понад три доби залишаються без води, їжі та електрики. У місцевих жителів немає можливості виїхати, оскільки російські окупанти заборонили городянам виходити з будинків.

"Місто Ірпінь під Києвом залишається без світла, води і тепла понад три доби, підвезення їжі та води немає. Окупанти заборонили городянам виходити з будинків", - повідомили в Генштабі.

Подібна ситуація і в місті Бучі, яке знаходиться під обстрілами майже з самого початку війни. Мирних жителів вбивають прямо у дворах. Люди ховаються по підвалах. З ними майже немає зв'язку, в місті немає електроенергії.

Влада намагається домовитися про "зелені коридори" з Бучі та сусіднього Гостомеля, але поки евакуація неможлива.

"Діючи підступно, окупанти порушують правила міжнародного гуманітарного права, здійснюють обстріли цивільного населення, "зелених коридорів", беруть в заручники жінок і дітей, розміщують техніку, боєприпаси в житлових кварталах міст, штучно створюють гуманітарну кризу в захоплених населених пунктах", - йдеться у повідомленні Генштабу.

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Як повідомляв Главред, в Ірпені під мінометним вогнем загинула сім'я - дівчинка, хлопець, мама. Чоловік отримав дуже серйозні поранення.

У Бучі російські окупанти по-звірячому вбили трьох волонтерів. Молоді люди якраз намагалися допомогти з їжею місцевому населенню.

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