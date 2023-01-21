"Йому навіки 38": на фронті загинув український чемпіон з дзюдо та самбо

Під Сватовим в автомобіль, де був спортсмен, влучив ворожий снаряд.

На фронті загинув український чемпіон з дзюдо та самбо Максим Чумак/ Facebook Спортивний комітет України

У протистоянні російським окупантам загинув майстер спорту України з дзюдо і самбо Максим Чумак. Воїн під час своєї спортивної кар’єри здобув багато перемог всеукраїнського та міжнародного рівня.

Життя героя обірвалося під Сватовим в Луганській області – 3 січня в автомобіль, в якому рухався військовий, влучив снаряд окупантів. Воїн загинув у 38-річному віці. Про це у п’ятницю, 20 січня, повідомив Спортивний комітет у Facebook.

Максим Чумак займався спортом з раннього дитинства. Тренери пропонували йому вступити до університету фізичного виховання та спорту, проте він пішов навчатися в Державний податковий університет й закінчив там кафедру військової підготовки у званні молодшого лейтенанта запасу.

Коли Росія здійснила повномасштабне вторгнення в Україну, Максим одразу пішов захищати рідну країну від ворогів. 26 лютого він добровільно вступив до лав Національної гвардії України.

За тиждень до смерті його нагородили орденом "За мужність" ІІІ ступеня. Уже посмертно герой також отримає орден "За мужність" ІІ ступеня.

"За життя Максим з побратимами стали Легендами фронтового лісу під Кремінною. Там у надзвичайно тяжких умовах вздовж лінії фронту виконував бойові завдання, рятував своїх, надихав усіх. Але під Сватовим в авто, де був Максим, влучив снаряд. Йому навіки 38…", – зазначають у Спортивному комітеті України.

Раніше повідомлялося, що у боях за Україну трагічно загинули одразу двоє захисників – Андрій Косяк з позивним "Козак" та Тарас Стахів з позивним "Стах". Герої захищали нашу країну на Бахмутському напрямку.

Нагадаємо, у Броварах внаслідок падіння гелікоптера, який зачепив дитячий садок, загинула мама трьох дітей Марина Грановська. Вона саме привела у дитсадок своїх дітей і виходила з нього, коли сталася трагедія.

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