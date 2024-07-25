УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Відчують по всій Росії: у Зеленського натякнули на нові "блекаути" в РФ

Олексій Тесля
25 липня 2024, 21:14
149
Російська економіка вже не витримує витрат на війну, підкреслив Михайло Подоляк.
Подоляк, Росія
Михайло Подоляк не виключає нові проблеми з енергетикою в Росії / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, УНІАН

У деяких регіонах Росії виникли серйозні проблеми з енергетикою. Громадяни країни-агресора зіткнулися з екстреним вимкненням світла в приміщеннях.

Радник голови ОПУ Михайло Подоляк розповів 24 Каналу, що російська економіка вже не витримує витрат на війну, тому дефіцити ресурсів та енергетики очевидні.

Представник ОП каже, що атаки по російській території це єдиний ефективний спосіб вести оборонну війну, завдяки цьому росіяни зможуть зрозуміти, що таке агресія, яку вони розпочали проти України.

відео дня

"Там соціально мають відчути, що таке втрата доходів, гарантованої безпеки та елементарних побутових потреб: каналізація, вода, опалення, електрика. Це буде масштабовано на всю Росію", - сказав він.

Водночас він звернув увагу на те, що подібні проблеми в Росії пов'язані не тільки з атаками українських безпілотників їхньою територією, а й із внутрішніми проблемами країни-агресора. Адже Кремль витрачає на мілітарну складову більшу частину бюджету, тому грошей на внутрішні соціальні потреби немає.

"Крім того, працюють санкції. Далі це все суттєво впливатиме на якість життя в Росії", - додав Подоляк.

Що таке блекаут

Блекаут - це тоді, коли є критичне перевантаження і критичне розбіжність попиту електроенергії на її пропозицію, що забезпечується шляхом передачі її від об'єктів генерації до точок споживання.

Вважається, що слово увійшло в мовний побут після аварії в США, яка в 1965 році знеструмила Нью-Йорк.

Відключення електрики в Росії - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що в Росії ниють через блекаути. Кремлівські пропагандисти стверджують, що російська енергомережа "просіла" після удару ЗСУ по підстанції Ростов-500.

Як писав Главред, у Бурятії, Забайкаллі, а також у південних регіонах Росії і в окупованому Криму у вівторок, 16 липня, спостерігалися перебої з електрикою. У регіонах введено обмеження подачі світла.

Російське Міненерго окремо повідомляло про тимчасові обмеження споживання електроенергії на Півдні Росії і в окупованому Криму через збій у роботі генеруючого обладнання на Ростовській АЕС. Наприклад, у Краснодарі відключилися понад 100 електропідстанцій.

Відчують по всій Росії: у Зеленського натякнули на нові 'блекаути' в РФ
/ Инфографика: Главред

Більше новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Михайло Подоляк війна Росії та України відключення світла блекаут
Реклама

Головне за день

У РФ свій підступний план: чому Кремлю невигідний навіть Трамп як президент США

У РФ свій підступний план: чому Кремлю невигідний навіть Трамп як президент США

22:14 Політика
"Перерили" бази даних: у МВС розкрили, як "вирахували" ймовірного вбивцю Фаріон

"Перерили" бази даних: у МВС розкрили, як "вирахували" ймовірного вбивцю Фаріон

22:06 Україна
Відчують по всій Росії: у Зеленського натякнули на нові "блекаути" в РФ

Відчують по всій Росії: у Зеленського натякнули на нові "блекаути" в РФ

21:14 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Гороскоп на завтра 26 липня: Терезам - приємні сюрпризи, Водоліям - велика сварка 18065

Гороскоп на завтра 26 липня: Терезам - приємні сюрпризи, Водоліям - велика сварка

Чого найбільше бояться голуби: забудуть дорогу на ваш балкон 3249

Чого найбільше бояться голуби: забудуть дорогу на ваш балкон

На Харківщині сталася стрілянина між українськими військовими: є загиблі та поранені 2641

На Харківщині сталася стрілянина між українськими військовими: є загиблі та поранені

Криму загрожує перетворення на острів, війська РФ зазнали серйозного удару - ЗСУ 2336

Криму загрожує перетворення на острів, війська РФ зазнали серйозного удару - ЗСУ

Останні новини

22:14

У РФ свій підступний план: чому Кремлю невигідний навіть Трамп як президент США

22:06

"Перерили" бази даних: у МВС розкрили, як "вирахували" ймовірного вбивцю Фаріон

21:34

Рецепт часнику на зиму - гості стоятимуть у черзі за рецептомВідео

21:24

В Україні продали майна Медведчука майже на мільйон: куди підуть гроші

21:17

Коли потрібно викопувати цибулю: 2 найголовніші ознаки, на які треба звернути увагуВідео

Спроба №2. Що задумав Путін у Харківській області та які прогнозиСпроба №2. Що задумав Путін у Харківській області та які прогнози
21:14

Відчують по всій Росії: у Зеленського натякнули на нові "блекаути" в РФ

20:55

Зеленський відреагував на затримання убивці Фаріон: каже, буде більше новин

20:23

Будуть години зі світлом для всіх: графік вимкнення електроенергії на 26 липня

20:14

Потужна кібератака ГУР: хакери "поклали" десятки цілей у РФ – ЗМІ

Реклама
19:40

Скажений вітер і грози: Україну накриває потужний шторм

19:34

Росіяни розрізали залізничний міст на металобрухт і виявилися відрізаними від інших сіл

19:30

Юна дружина Остапчука розкрила подробиці вагітності від шоумена

19:23

Розстріл Фаріон: у МВС назвали ймовірні мотиви затриманого підозрюваного

19:00

План Джонсона для Трампа щодо України – це прихований ультиматум ПутінуПогляд

18:25

Суперечка з Україною про роснафту: у ЄС м'яко "відшили" Угорщину та Словаччину - FT

18:17

"Усі будуть зі світлом": українців здивували несподіваним прогнозом відключень

18:16

Батько на фронті, сусіди в шоці: що відомо про підозрюваного у вбивстві ФаріонФото

17:47

Збій або пороблено: зірка Танців з зірками поскаржилася на проблеми зі здоров'ям

17:31

Весь рік буде успішним: кого потрібно погладити 26 липня - прикмети

17:28

Проривалися з боєм: бійці ЗСУ вийшли з оточення на сході - у Мережі дізналися деталі

Реклама
17:23

Названо причину аварійних відключень в Україні в липні: міністра звинуватили у брехні

17:22

Що таке "косарики": усі їх бачили, але мало хто знає правильну назвуВідео

16:53

ЄС може створити умови, які змусять чоловіків повернутися в Україну - Сікорський

16:43

Порошенко і Свинарчук стануть сусідами по віллах в Іспанії: це може допомогти слідству, - блогер

16:35

ЗМІ показали фото імовірного убивці Фаріон: усі подробиці затриманняВідео

16:21

"З Путіним треба говорити тільки в суді": у Бундестазі зробили гучну заяву

16:15

Скільки потрібно варити раків: важливі правила, які варто знати перед приготуваннямВідео

15:59

Без Росії та Китаю мирні переговори неможливі: президент Чехії здивував заявою

15:52

Дочка Волочкової пішла слідами матері

15:50

Українка у фаворитах: найпривабливіші спортсменки Олімпіади-2024 у Парижі

15:39

Китай може залишити Лукашенка "з носом": як підступно діє Пекін

15:32

Серце красуні схильне до зради: 3 знаки зодіаку, які можуть піти "наліво"

15:21

РФ стягує резерви і готує штурм на півдні: у Bild дізналися напрямок удару

15:12

У Дніпрі затримали ймовірного вбивцю Ірини Фаріон: Зеленський зробив важливу заяву

15:10

Камала Гарріс офіційно оголосила себе кандидатом у президенти США

15:02

Загроза наступу РФ з боку Білорусі: чи достатньо сил у ворога – Демченко

15:00

Погрози Угорщини через російську нафту: чого чекати Україні

14:59

Повітряна тривога у Румунії: у країні заявили про падіння уламків російського дрону

14:44

Температура впаде до +13 і будуть дощі: коли і де в Україні чекати на похолодання

14:35

Криму загрожує перетворення на острів, війська РФ зазнали серйозного удару - ЗСУ

Реклама
14:25

"Є генерали, які працюють по-старому": Сенцов заявив про "радянську армію" в Україні

14:24

Формула успішного кіносценарію: киян кличуть на зустріч зі сценаристом "Мавки"

13:39

Чи існує загроза оточення Часового Яру: в ЗСУ розставили всі крапки над "і"

13:34

"Є відчуття, ніби тебе немає": Єфросиніна зізналася в тотальній залежності

13:24

"Врятуй маму Миколи Тищенка!" - активісти та волонтери оголосили збір грошей

13:21

РФ у Запорізькій області зібрала 90 тисяч окупантів: чи готує ворог наступ

12:58

Нищівний удар по порому РФ у Керченській протоці: розвідка Британії назвала наслідки

12:58

Потап за кордоном співпрацює з росіянами і оформив лейбл на свою "коханку" - блогер

12:57

Російських артистів-путіністів викликають до суду у справі про вбивство Ігоря Талькова

12:48

Для чого додають картопляний крохмаль у тісто: секрет від досвідчених господиньВідео

^
Мобілізація в Україні
Міноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛКНа одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦК
Новини України
Новини КиєваМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Лайфхаки и хитрости
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з Авраменком
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем народження подругиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження, кумЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти