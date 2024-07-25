Відчують по всій Росії: у Зеленського натякнули на нові 'блекаути' в РФ

У деяких регіонах Росії виникли серйозні проблеми з енергетикою. Громадяни країни-агресора зіткнулися з екстреним вимкненням світла в приміщеннях.
Радник голови ОПУ Михайло Подоляк розповів 24 Каналу, що російська економіка вже не витримує витрат на війну, тому дефіцити ресурсів та енергетики очевидні.
Представник ОП каже, що атаки по російській території це єдиний ефективний спосіб вести оборонну війну, завдяки цьому росіяни зможуть зрозуміти, що таке агресія, яку вони розпочали проти України.
"Там соціально мають відчути, що таке втрата доходів, гарантованої безпеки та елементарних побутових потреб: каналізація, вода, опалення, електрика. Це буде масштабовано на всю Росію", - сказав він.
Водночас він звернув увагу на те, що подібні проблеми в Росії пов'язані не тільки з атаками українських безпілотників їхньою територією, а й із внутрішніми проблемами країни-агресора. Адже Кремль витрачає на мілітарну складову більшу частину бюджету, тому грошей на внутрішні соціальні потреби немає.
"Крім того, працюють санкції. Далі це все суттєво впливатиме на якість життя в Росії", - додав Подоляк.
Що таке блекаут
Блекаут - це тоді, коли є критичне перевантаження і критичне розбіжність попиту електроенергії на її пропозицію, що забезпечується шляхом передачі її від об'єктів генерації до точок споживання.
Вважається, що слово увійшло в мовний побут після аварії в США, яка в 1965 році знеструмила Нью-Йорк.
Відключення електрики в Росії - останні новини за темою
Раніше повідомлялося про те, що в Росії ниють через блекаути. Кремлівські пропагандисти стверджують, що російська енергомережа "просіла" після удару ЗСУ по підстанції Ростов-500.
Як писав Главред, у Бурятії, Забайкаллі, а також у південних регіонах Росії і в окупованому Криму у вівторок, 16 липня, спостерігалися перебої з електрикою. У регіонах введено обмеження подачі світла.
Російське Міненерго окремо повідомляло про тимчасові обмеження споживання електроенергії на Півдні Росії і в окупованому Криму через збій у роботі генеруючого обладнання на Ростовській АЕС. Наприклад, у Краснодарі відключилися понад 100 електропідстанцій.
Більше новин:
- В окупованому Довжанську "розцвіла бавовна": вибухнула вантажівка з боєприпасами РФ
- У Криму потужна "бавовна": ймовірно, був приліт по військовому об'єкту
- Дрони СБУ влаштували "бавовну" на НПЗ у Тамбовській області та республіці Адигея - ЗМІ
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред