Майже пів сотні постраждалих, розтрощені будинки і машини: наслідки атаки на Харків

Російські окупанти атакували місто десятками "Шахедів". У місті були зафіксовано 17 "прильотів".

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Наслідки атаки на Харків / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Що відомо:

РФ атакувала Харків десятками "Шахедів"

Унаслідок атаки постраждали майже 50 осіб

У Харкові пошкоджено будинки, машини та підприємства

Російські окупанти атакували Харків ударними безпілотниками типу "Шахед". У місті зафіксовано 17 вибухів на 12-ти локаціях. Про це заявив мер Харкова Ігор Терехов.

Внаслідок атаки кількість постраждалих зросла до 47-ти. З них 8 людей були госпіталізовані. Відомо, що серед постраждалих є 11-річна дитина.

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Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов зазначив, що "прильоти" були зафіксовані у Слобідському, Київському, Основ'янському та Салтівському районах міста. Внаслідок атаки спалахнули приватні автомобілі. Вибуховою хвилею та уламками були пошкоджені будинок та магазин. Також загорівся дах 9-поверхівки. У Салтівському районі внаслідок удару "Шахеда" в землю серйозно пошкоджений багатоповерховий будинок та припарковані машини.

Як зазначає ДСНС, у Харкові було зафіксовано 10 пожеж. Були пошкоджені також складські приміщення, виробничі об'єкти та інфраструктура.

"Підрозділи ДСНС продовжують ліквідацію наслідків та обстеження місць влучань. Інформація уточнюється", - йдеться у повідомленні.

Дивіться відео про наслідки атаки на Харків:

Наслідки атаки на Харків / фото: скріншот

Президент України Володимир Зеленський відреагував на обстріл Харкова. Він акцентував на тому, що росіяни атакували місто десятками "Шахедів". На місцях ударів не було жодних військових цілей.

"Росія б’є по житловій забудові саме тоді, коли українці вдома, коли вони вкладають своїх дітей спати. Віддавати такі накази, виконувати їх можуть тільки нелюди. Доки світ зволікає з рішеннями, майже кожна ніч в Україні обертається на жах, через який втрачаються життя. Україні потрібне посилення ППО. Потрібні сильні і реальні рішення від наших партнерів: Сполучені Штати, Європа, усі наші партнери, які прагнуть миру. Лише сила та санкції примусять Росію зупинитись", - написав Зеленський.

Російські атаки БпЛА - останні новини

Як писав Главред, у ніч на 1 травня російські окупанти масово атакували Україну дронами. Вибухи прогриміли в Одесі, Київській області, Сумській області, Кропивницькому, Харківській та Черкаській областях. Президент Зеленський повідомив, що 21 безпілотник атакував Одесу, є жертви і постраждалі. Загалом цієї ночі росіяни використали 170 дронів, понад 100 з яких - "Шахеди". Зеленський наголосив на необхідності тиску на Росію задля припинення вогню та переговорів.

Уночі 1 травня окупанти намагалися атакувати Київ, використавши БпЛА з касетними боєприпасами. Вибухи прогриміли в Дарницькому районі. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що одну людину було госпіталізовано після атаки.

Зазначимо, генерал-майор запасу ЗСУ Сергій Кривонос вважає, що російські окупанти до 9 травня можуть завдати потужного авіаційно-ракетного удару по Україні, зокрема, по Києву.

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Що таке дрон Shahed Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

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