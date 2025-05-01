Україні загрожує нова російська атака найближчими днями: яке місто в небезпеці

Українців попередили про ймовірність ударів з боку РФ у найближчі дні.

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Противник може завдати ракетного удару по Україні до 9 травня / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, ua.depositphotos.com

Ключові тези:

Росія може атакувати Україну ракетами найближчими днями

Під ворожим ударом може опинитися столиця

Російські окупанти до 9 травня можуть завдати потужного авіаційно-ракетного удару по Україні, зокрема, по Києву. Про це заявив генерал-майор запасу ЗСУ Сергій Кривонос в ефірі Фабрики новин.

Генерал-майор зазначив, що йдеться про своєрідний "попереджувальний" удар.

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"Найближчими днями вони захочуть завдати потужний авіаційно-ракетний удар по Україні, в тому числі по Києву. Для того, щоб потім сказати – якщо ви полізете на Червону площу 9 травня, то ми тоді застосуємо у декілька разів більше. Тобто, сила на силу. Вони намагатимуться показати, що ми чогось боїмось", - сказав Кривонос.

Водночас він додав, що Москва не налякає у такий спосіб українців, адже, попри постійні удари по українських населених пунктах, страху немає. Є лише горе, трагедія, ненависть, бажання помститися.

При цьому Кривонос спрогнозував, як можуть відповісти інші країни, включно з Китаєм, якщо ЗСУ завдадуть удару по Москві саме 9 травня.

"Вони ніяк не відреагували, коли росіяни підірвали Каховську ГЕС, або, коли росіяни вбивали мирне населення Бучі, Ірпеня. Чому ми намагаємося бути джентльменами під час війни, де ворог сильніший, підступніший? Чому повинні грати якихось чесних лицарів? Проти нас воюють професійні негідники, маніпулятори, провокатори, а ми намагаємось під когось підлаштовуватися. Що Китай нам щось дав, щоб ми могли виграти у цій війні? Китай надає допомогу Російській Федерації, щоб вона могла завдавати ударів по наших містах і селах…", - резюмував генерал-майор запасу ЗСУ.

Чим Росія обстрілює Україну / Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні - останні новини

Як писав Главред, у ніч на 1 травня російські окупаційні війська масовано атакували безпілотниками Одесу. У місті прогриміла серія вибухів. Унаслідок удару двоє людей загинули, ще п'ятеро - дістали поранення.

Раніше повідомлялося про те, що РФ атакувала дронами Дніпропетровщину, вирували пожежі, загинув чоловік. В обласному центрі найбільше руйнувань зафіксували в приватному секторі.

У ніч на 30 квітня російська окупаційна армія атакувала Харків дронами, що призвело до масштабних пожеж і руйнувань. Як повідомили у пресслужбі ДСНС, унаслідок масованих ударів БпЛА по Харкову зруйновано житлові будинки, гаражі, об'єкти інфраструктури, пошкоджено автомобілі. У різних частинах міста виникло 10 пожеж.

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Хто такий Сергій Кривонос Сергій Григорович Кривонос (нар. 26 липня 1970, Кременчук, Полтавська область) – український політичний та військовий діяч, генерал-майор запасу Збройних сил України, перший заступник Командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ (2016-2019). Заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України (2019-2020), пише Вікіпедія.

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