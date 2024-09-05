Майже 80 цілей: РФ завдала масованого удару по Україні - що вдалося збити силам ППО

За даними Повітряних сил ЗСУ, російські окупанти атакували Україну із застосуванням 78 БпЛА типу "Shahed" та однієї балістичної ракети "Іскандер-М".

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Звуки вибухів було чутно в 12 областях України / Колаж Главред, фото: Сили територіальної оборони ЗСУ, ua.depositphotos.com

В ніч на 5 вересня російські окупанти завдали масованого удару по території України із застосуванням ударних БпЛА типу "Shahed" та балістичного озброєння. Силам ППО вдалось знищити 60 із 78 повітряних цілей, ще 15 були ймовірно придушені засобами РЕБ. Про це повідомляє офіційний канал Повітряних сил ЗСУ в Telegram.

За даними військових, для атаки по території України ворог використав 78 ударних дронів типу "Shahed" (райони пусків – Курськ, Єйськ, Приморсько-Ахтарськ) та одну балістичну ракету "Іскандер-М", яка запускалась з тимчасово окупованого Криму.

Зазначається, що до відбиття повітряної атаки противника були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

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"В результаті протиповітряного бою збито 60 ударних БпЛА. Два безпілотники повернулись у Росію, один – у Білорусь. 15 – локаційно втрачені на території України (імовірно під впливом засобів РЕБ), інформація про руйнування чи потерпілих не надходила", - йдеться у повідомленні.

В Повітряних силах ЗСУ додали, що протиповітряна оборона діяла в Київській, Черкаській, Кіровоградській, Вінницькій, Харківській, Дніпропетровській, Херсонській, Полтавській, Чернігівській, Житомирській, Запорізькій та Херсонській областях.

Інфографіка: Повітряні сили ЗСУ

Що таке дрон Shahed Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

Удар по Україні 5 вересня - що відомо про наслідки російських обстрілів

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, вранці 5 вересня у Києві та околицях пролунали вибухи після оголошення повітряної тривоги через загрозу ворожих дронів, а також було чутно кулеметні черги. Київська міська військова адміністрація підтвердила роботу сил ППО та закликала мешканців залишатися в укриттях.

З вечора 4 вересня до ранку 5 вересня Росія атакувала Україну дронами, а тривога в Києві тривала понад 9 годин.

Крім того, пізно ввечері 4 вересня, Росія підняла в повітря стратегічні бомбардувальники Ту-22м3 з аеродрому "Оленья", повідомили Повітряні сили ЗСУ.

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