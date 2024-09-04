Росія підняла в повітря 2 літаки Ту-22: українців попередили про ракетну загрозу

Пізно ввечері 4 серпня Росія підняла в небо пару стратегічних бомбардувальників Ту-22м3. Літаки злетіли з аеродрому "Оленья". Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
"Увага! Зліт 2 бортів Ту-22 із аеродрому "Оленья", - попередили у Повітряних силах.
За даними військових, російські бомбардувальники рухаються у південному напрямку.
Близько 23:35 тривога з східних областей України поширилася на Київську, Житомирську, Кіровоградську, Черкаську, Миколаївську та Херсонську. У цих областях існує загроза ударів балістичними ракетами з північно-східного напрямку.
Ворожі БпЛА рухаються над Україною
Водночас в небі над Україною фіксують ворожі безпілотники. Як зазначають Повітряні сили, кілька груп російських БпЛА рухаються з Донеччини на Харківщину. Також кілька груп ворожих дронів прямують з Сумської та Полтавської областей на Чернігівщину.
"Кілька безпілотників в передмісті Полтави", - зазначили у ПС.
Нові групи ударних БпЛА із Херсонщини заходять в напрямку Миколаївської області, уточнили Повітряні сили о 23:36.
Атака Росії по Львову 4 серпня - що відомо
Нагадаємо, у ніч на 4 вересня Росія завдала удару по Львову. Мер міста Андрій Садовий повідомив, що внаслідок удару в районі головного вокзалу спалахнули житлові будинки.
Одна з ракет влучила в житловий будинок, де мешкала родина Базилевичів. Садовий розповів, що після атаки вижив лише Ярослав Базилевич, а його дружина та три доньки – Ярина, Дарина та Емілія – загинули.
За словами очевидці, чоловіку вдалося чудом вижити. Перебуваючи разом з сім'єю на сходовій кліці, Ярослав Базилевич пішов взяти води в квартиру, саме це його врятувало.
Як повідомляв Главред, рятувальні роботи у Львові завершено. За даними ДСНС, вдалося врятувати 12 осіб, 53 отримали поранення. На жаль, загинуло 7 осіб, серед яких двоє дітей віком 7 та 14 років.
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