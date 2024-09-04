Росія підняла в повітря 2 літаки Ту-22: українців попередили про ракетну загрозу

В небі над Україною рухаються кілька груп російських безпілотників, існує ймовірність ударів, попередили Повітряні сили.

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Росія підняла у небо два борти Ту-22 / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, uk.wikipedia.org, скріншот

Пізно ввечері 4 серпня Росія підняла в небо пару стратегічних бомбардувальників Ту-22м3. Літаки злетіли з аеродрому "Оленья". Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

"Увага! Зліт 2 бортів Ту-22 із аеродрому "Оленья", - попередили у Повітряних силах.

За даними військових, російські бомбардувальники рухаються у південному напрямку.

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Близько 23:35 тривога з східних областей України поширилася на Київську, Житомирську, Кіровоградську, Черкаську, Миколаївську та Херсонську. У цих областях існує загроза ударів балістичними ракетами з північно-східного напрямку.

Літаки, якими Росія обстрілює Україну / Інфографіка: Главред

Ворожі БпЛА рухаються над Україною

Водночас в небі над Україною фіксують ворожі безпілотники. Як зазначають Повітряні сили, кілька груп російських БпЛА рухаються з Донеччини на Харківщину. Також кілька груп ворожих дронів прямують з Сумської та Полтавської областей на Чернігівщину.

"Кілька безпілотників в передмісті Полтави", - зазначили у ПС.

Нові групи ударних БпЛА із Херсонщини заходять в напрямку Миколаївської області, уточнили Повітряні сили о 23:36.

Атака Росії по Львову 4 серпня - що відомо

Нагадаємо, у ніч на 4 вересня Росія завдала удару по Львову. Мер міста Андрій Садовий повідомив, що внаслідок удару в районі головного вокзалу спалахнули житлові будинки.

Одна з ракет влучила в житловий будинок, де мешкала родина Базилевичів. Садовий розповів, що після атаки вижив лише Ярослав Базилевич, а його дружина та три доньки – Ярина, Дарина та Емілія – загинули.

За словами очевидці, чоловіку вдалося чудом вижити. Перебуваючи разом з сім'єю на сходовій кліці, Ярослав Базилевич пішов взяти води в квартиру, саме це його врятувало.

Як повідомляв Главред, рятувальні роботи у Львові завершено. За даними ДСНС, вдалося врятувати 12 осіб, 53 отримали поранення. На жаль, загинуло 7 осіб, серед яких двоє дітей віком 7 та 14 років.

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