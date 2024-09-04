Потужні вибухи в двох областях: РФ вдарила по Україні балістикою - що відомо

Моніторингові канали повідомляють про звуки вибухів в межах Сумської та Полтавської областей, триває загроза застосування балістики з території РФ.

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РФ вдарила "Іскандерами" по двох областях України / Колаж Главред, фото: УНІАН, скріншот із відео

Російські окупанти завдали балістичних ударів по Сумській та Полтавській області. Про звуки вибухів в Полтаві та Сумах повідомляє Суспільне.

За даними моніторингових каналів, російські окупанти застосували ракети Іскандер-М для удару по Сумах та Полтавщині.

"Вибухи пролунали на Полтавщині та у Сумах.Щонайменше 2х Іскандер-М. Загроза балістики триває до відбою", - повідомляє monitor. відео дня

Крім того, за даними моніторинговий канал "Миколаївський Ваньок", удар балістики прийшовся в межах Сумського району.

"Балістика на Полтаву! Ще балістика була на Сумський район - там впала", - йдеться у повідомленні.

До цього Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з північного сходу.

Що відомо про ОТРК "Іскандер" / Інфографіка: Главред

ОТРК Іскандер Сімейство російських оперативно-тактичних ракетних комплексів. Розроблено науково-виробничою корпорацією Конструкторське бюро машинобудування в місті Коломні Московської області, передає Вікіпедія. Основне призначення ракетних комплексів Іскандер - це знищення систем ППО і про противника, а також найважливіших об'єктів, що прикриваються ними, на дальностях до 500 км. На думку The National Interest, ОТРК Іскандер є найнебезпечнішою зброєю ЗС РФ, оскільки має дуже низький бар'єр неядерного застосування, а велика дальність ракет та їхні можливості подолання ППО може одразу ж призвести до величезних збитків у разі нанесення ударів по аеродромах, логістичних центрах тощо. Експерти порівнюють масоване застосування ОТРК Іскандер за масштабом збитку з наслідком бомбардувань авіації НАТО.

Удар по Україні 4 вересня - наслідки обстрілу Львова

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Російські ракети, які вдарили по Львову в ніч на 4 вересня, влучили не в "оборонні підприємства", як заявляла кремлівська пропаганда, а в житлові будинки. Начальник управління захисту населення та територій від надзвичайних ситуацій Львівської ОВА Віктор Іваніцький підкреслив, що в районі прильотів не було жодних військових об'єктів.

Військовий експерт Олексій Гетьман зазначив, що путінська армія, ймовірно, продовжить обстріли не лише енергетичної інфраструктури України, а й цивільних об'єктів, як це сталося у Львові 4 вересня, щоб спричинити паніку серед населення.

Станом на 13:00 4 вересня у Львові завершили аварійно-рятувальні роботи після ранкової атаки. За інформацією ДСНС, було врятовано 12 людей, постраждали 53 особи, а серед 7 загиблих є діти віком 7 і 14 років.

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