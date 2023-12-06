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Чому Зеленський скасував виступ у Сенаті: Умеров натякнув на ситуацію на фронті

Анна Ярославська
6 грудня 2023, 10:03
Тим часом посол України в США Оксана Маркарова заявила, що "нічого катастрофічного насправді не сталося".
Рустем Умеров, Володимир Зеленський
Рустем Умеров пояснив, чому Зеленський скасував виступ у Сенаті США / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ОП

Президент Володимир Зеленський мав виступити на секретному брифінгу в Сенаті США, проте виступ глави держави скасували. Міністр оборони Рустем Умеров назвав причини.

За його словами, в Україні йде війна, і ситуація постійно змінюється.

"Це війна, ситуація змінюється. Але, я думаю, Зеленський вдячний і зробить це, коли буде можливо наступного разу", - сказав Умеров в інтерв'ю Fox News.

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Нічого катастрофічного не сталося - Маркарова

У свою чергу, посол України в США Оксана Маркарова заявила, що "нічого катастрофічного насправді не сталося". Зеленський скасував виступ перед Сенатом США, оскільки там на брифінгу обговорювалися внутрішні питання.

"Ви знаєте, президент виступав перед Конгресом, проводить низку брифінгів. Сьогодні було заплановано цілу низку внутрішніх брифінгів, закритих брифінгів, на яких виступали Остін (Міністр оборони США – ред.) та інші представники адміністрації. Була ідея в одному з кількох цих брифінгів, щоб була можливість долучитися. Саме тому, що на них обговорювалися не лише питання України, а й питання внутрішні, тому ми сьогодні не брали участь", – сказала Маркарова в ефірі телемарафону.

Посол також розповіла, що українська делегація – Руслан Стефанчук, Рустем Умеров та Андрій Єрмак – зустрічалася зі спікером Палати представників США Майком Джонсом, і зустріч була "дуже теплою та продуктивною".

Що відомо про виступ Зеленського перед сенаторами

5 грудня стало відомо, що президент Володимир Зеленський скасував віртуальний брифінг для американських сенаторів, де мав розповісти про ситуацію на фронті та потребу Києва у зброї. Про це повідомив журналіст телеканалу CNN Джим Сьютто з посиланням на заяву лідера більшості в Сенаті Чака Шумера.

Цей виступ був важливим, оскільки Конгрес США досі не підтримав виділення додаткової допомоги Україні.

Зеленський також не був віртуально присутнім на брифінгу Палати представників щодо України.

Військова допомога США Україні

Сенатори Демократичної партії представили оборонний пакет на суму близько $111 млрд, що передбачає допомогу Україні та Ізраїлю. Законопроект передбачає надання понад $15 млрд на підтримку України, зокрема на потреби у сферах "військовий вишкіл, обмін розвідданими" та "посилення присутності в зоні відповідальності Європейського командування".

Тим часом лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл заявив, що буде виступати за те, щоб його партія голосувала проти надання додаткової допомоги Україні та Ізраїлю. Політик наполягає, що допомога повинна бути пов'язана з поліпшенням безпеки на південному кордоні.

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що відстрочка американської допомоги Києву несе в собі "великий ризик" того, що Україна може зазнати поразки у війні проти РФ.

Радник президента США Джо Байден з питань безпеки Джейк Салліван заявив 5 грудня, що поставки військової допомоги Україні від США можуть припинитися. Відбудеться це у випадку, якщо Конгрес США не схвалить фінансування.

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Володимир Зеленський військова допомога новини України війна Росії та України Рустем Умеров
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