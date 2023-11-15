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Пентагон таємно збільшив військову допомогу Ізраїлю - Bloomberg

Юлія Закрепа
15 листопада 2023, 12:48
Зброя вже відвантажується або Міністерство оборони працює над тим, щоб надати її зі своїх запасів у США і Європі.
Пентагон таємно збільшив військову допомогу Ізраїлю - Bloomberg
Пентагон збільшив Ізраїлю військову допомогу / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, Главред

Постачання зброї до Ізраїлю зі США виходить за рамки оголошеного постачання ракет-перехоплювачів для системи "Залізний купол" та "розумних бомб" компанії Boeing Co. Воно триває навіть попри те, що представники адміністрації Байдена дедалі частіше застерігають Ізраїль від великої кількості жертв серед цивільного населення в секторі Газа.

Видання Bloomberg зазначило, що інформація про значно більші постачання зброї випливає з документу під назвою "Прохання вищого керівництва Ізраїлю", датованому кінцем жовтня і поширюваному в Пентагоні без зайвої уваги.

Згідно з ним, зброя вже відвантажується або Міністерство оборони працює над тим, щоб надати її зі своїх запасів у США і Європі. Станом на кінець жовтня, наприклад, були доставлені всі 36 000 боєприпасів для 30-мм гармат, 1800 замовлених боєприпасів для підриву бункерів M141 і щонайменше 3500 приладів нічного бачення. Зазначається також, що США швидко надають високоточні боєприпаси, бомби малого діаметру, 155-мм артилерійські снаряди та інші боєприпаси. Це разом з ракетами для "Залізного купола" і медичним обладнанням.

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У Пентагоні не стали розкривати деталі журналістам, однак у заяві відомства зазначається, що воно "використовує кілька напрямків - від внутрішніх запасів до промислових каналів США - щоб забезпечити Ізраїль засобами для самозахисту".

"Ця допомога із забезпечення безпеки продовжує надходити майже щодня", - розповіли у Міноборони США.

Нагадаємо, що у Сенаті США заблокували законопроект про допомогу Ізраїлю без України. Демократи звинуватили республіканців у політиці з кризою в Ізраїлі, затримуючи допомогу єврейській державі.

Конгрес США представив проєкт без допомоги Україні та Ізраїлю. Спікер палати представників Майк Джонсон запропонував план бюджету США без допомоги Україні. Крім того, він виключає кошти для Ізраїлю та Тайваню.

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