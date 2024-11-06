Чому ЗСУ створюють нові бригади замість поповнення старих: відповідь Генштабу

На лінії бойового зіткнення окупанти мають значну перевагу, наголосив Дмитро Лиховій.

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У ЗСУ створюють нові бригади / колаж: Главред, фото: 56-та окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, 38 окрема бригада морської піхоти

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У РФ перевага в чисельності на полі бою

ЗСУ потрібні нові бригади

Для того, щоб закривати весь фронт, у складі Збройних сил України необхідно створювати нові бригади, заявив речник Генерального штабу ЗСУ Дмитро Лиховій.

У коментарі Інтерфакс-Україна він нагадав про те, що за останній час ворог збільшив кількість полків, бригад і дивізій та чисельність свого особового складу майже на 100 тисяч осіб.

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Представник Генштабу каже, що іншого дієвого способу протидіяти противнику, який переважає, просто немає, оскільки на сьогодні є 1300 км протяжності фронту з активними бойовими зіткненнями.

За його словами, на сьогодні на лінії бойового зіткнення російські окупанти мають значну перевагу, іноді 5-кратну, тому періодично виникає необхідність передислокації окремих батальйонів інших військових частин.

"Це логічний і унормований статутом спосіб дій для посилення оборони: коли на проблемних ділянках фронту є загроза прориву, на нього переводяться підрозділи з неатакованих ділянок", - зазначив український офіцер.

Навіщо в ЗСУ створюють нові підрозділи

Він також звернув увагу на те, що новобранці, які поповнюють підрозділ, мають пройти в ньому адаптацію та злагодження, а на це потрібен час. Саме тому для посилення ділянки фронту, де виникає загроза прориву, задіюють уже сформований підрозділ, який готовий виконати завдання в найстисліші терміни.

"Простим поповненням бригад, які зазнали значних втрат, теж не можна обмежитися - бо вони потребують бойового злагодження. Для їхньої заміни та виведення з району бойових дій потрібні нові бригади", - додав Лиховій.

Що таке Генштаб ЗСУ? Генеральний штаб Збройних сил України — головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту і Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України. Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройними Силами України, пише Вікіпедія.

Раніше повідомлялося, що Україна не може оснастити навіть 4 бригади через брак зброї. Президент заявив, що причиною нестачі озброєння є затримки з допомогою від партнерів.

Нагадаємо, Володимир Зеленський пояснив свої слова про "14 бригад без зброї". Президент Володимир Зеленський пояснив, що 14 бригад ЗСУ, які, за його словами, залишилися "без зброї" через зволікання з поставками західного озброєння, формувалися як резерв для ротацій війська.

Як повідомляв раніше Главред, президент раніше говорив про те, що 14 бригад ЗСУ зараз без обіцяної Заходом зброї в інтерв'ю Bloomberg на початку липня.

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