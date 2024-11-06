Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Чому ЗСУ створюють нові бригади замість поповнення старих: відповідь Генштабу

Олексій Тесля
6 листопада 2024, 14:11
811
На лінії бойового зіткнення окупанти мають значну перевагу, наголосив Дмитро Лиховій.
Чому ЗСУ створюють нові бригади замість поповнення старих: відповідь Генштабу
У ЗСУ створюють нові бригади / колаж: Главред, фото: 56-та окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, 38 окрема бригада морської піхоти

Ключове:

  • У РФ перевага в чисельності на полі бою
  • ЗСУ потрібні нові бригади

Для того, щоб закривати весь фронт, у складі Збройних сил України необхідно створювати нові бригади, заявив речник Генерального штабу ЗСУ Дмитро Лиховій.

У коментарі Інтерфакс-Україна він нагадав про те, що за останній час ворог збільшив кількість полків, бригад і дивізій та чисельність свого особового складу майже на 100 тисяч осіб.

відео дня

Представник Генштабу каже, що іншого дієвого способу протидіяти противнику, який переважає, просто немає, оскільки на сьогодні є 1300 км протяжності фронту з активними бойовими зіткненнями.

За його словами, на сьогодні на лінії бойового зіткнення російські окупанти мають значну перевагу, іноді 5-кратну, тому періодично виникає необхідність передислокації окремих батальйонів інших військових частин.

"Це логічний і унормований статутом спосіб дій для посилення оборони: коли на проблемних ділянках фронту є загроза прориву, на нього переводяться підрозділи з неатакованих ділянок", - зазначив український офіцер.

Навіщо в ЗСУ створюють нові підрозділи

Він також звернув увагу на те, що новобранці, які поповнюють підрозділ, мають пройти в ньому адаптацію та злагодження, а на це потрібен час. Саме тому для посилення ділянки фронту, де виникає загроза прориву, задіюють уже сформований підрозділ, який готовий виконати завдання в найстисліші терміни.

"Простим поповненням бригад, які зазнали значних втрат, теж не можна обмежитися - бо вони потребують бойового злагодження. Для їхньої заміни та виведення з району бойових дій потрібні нові бригади", - додав Лиховій.

Що таке Генштаб ЗСУ?

Генеральний штаб Збройних сил України — головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту і Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройними Силами України, пише Вікіпедія.

Раніше повідомлялося, що Україна не може оснастити навіть 4 бригади через брак зброї. Президент заявив, що причиною нестачі озброєння є затримки з допомогою від партнерів.

Нагадаємо, Володимир Зеленський пояснив свої слова про "14 бригад без зброї". Президент Володимир Зеленський пояснив, що 14 бригад ЗСУ, які, за його словами, залишилися "без зброї" через зволікання з поставками західного озброєння, формувалися як резерв для ротацій війська.

Як повідомляв раніше Главред, президент раніше говорив про те, що 14 бригад ЗСУ зараз без обіцяної Заходом зброї в інтерв'ю Bloomberg на початку липня.

Більше новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

ЗСУ Генштаб ЗСУ війна Росії та України
Реклама
Новини партнерів

Головне за день

Більше
У Китаї зробили заяву про перемогу Трампа і удар США по економіці Пекіна

У Китаї зробили заяву про перемогу Трампа і удар США по економіці Пекіна

16:03Світ
Шольц принципово не хоче надавати Україні Taurus: Кулеба розкрив страхи Німеччини

Шольц принципово не хоче надавати Україні Taurus: Кулеба розкрив страхи Німеччини

15:40Україна
"Війна йому заважає": Кулеба прямо сказав, що чекає на Україну після перемоги Трампа

"Війна йому заважає": Кулеба прямо сказав, що чекає на Україну після перемоги Трампа

15:33Політика
Реклама

Популярне

Більше
Україну накриває магнітна буря: коли цей шторм буде на піку

Україну накриває магнітна буря: коли цей шторм буде на піку

Гороскоп на завтра 7 листопада: Дівам - дивовижна удача, Стрільцям - грандіозний куш

Гороскоп на завтра 7 листопада: Дівам - дивовижна удача, Стрільцям - грандіозний куш

Влупив майже 6-бальний шторм: до України наближається ще кілька магнітних бур

Влупив майже 6-бальний шторм: до України наближається ще кілька магнітних бур

Голосування завершено: хто перемагає на виборах у США - останні підрахунки

Голосування завершено: хто перемагає на виборах у США - останні підрахунки

Україна має далекобійну зброю: ядерний арсенал РФ в зоні ризику - ЗМІ

Україна має далекобійну зброю: ядерний арсенал РФ в зоні ризику - ЗМІ

Останні новини

16:11

РФ перекидає РЕБи в бік кордону з Україною: партизани назвали причину

16:09

Чому в 90-х відключали світло: правда про темне минуле України, яку знають одиниці

16:03

У Китаї зробили заяву про перемогу Трампа і удар США по економіці Пекіна

16:02

Джо Байден уперше стане прадідусем

15:45

Експерти закликали поставити миску з содою на вікно в листопаді: в чому причинаВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

15:40

Шольц принципово не хоче надавати Україні Taurus: Кулеба розкрив страхи Німеччини

15:33

"Війна йому заважає": Кулеба прямо сказав, що чекає на Україну після перемоги Трампа

15:27

Мова про сотні тисяч гривень: Генштаб розкрив вартість підготовки солдата

15:25

Китайський гороскоп на завтра 7 листопада: Тиграм - розчарування, Свиням - ревнощі

Реклама
15:22

Трамп не фанат Путіна: що нас чекає після виборівПогляд

15:15

Нічого не порветься: чоловік показав, як правильно розкривати конвертВідео

15:07

У Лаврова вибухнули "умовою" Росії для Трампа щодо України

15:06

Провал Гарріс та загроза узурпації влади: що відомо про результати виборів в США

14:58

Меланія Трамп з'явилася у старій сукні в день виборів у США - деталі

14:49

Армія КНДР вступає в бої із ЗСУ: у Південній Кореї зробили термінову заяву

14:44

Загадка для найрозумніших: треба знайти пропущене число за 14 секунд

14:35

Пристібаємо паски безпеки: чого чекати від другого строку ТрампаПогляд

14:28

РФ готує наступ на 2 великих міста: чи зможе ворог реалізувати задумане

14:17

Перший незручний момент президента: Меланія відмовилася цілувати Трампа на публіціВідео

14:15

Два кроки для України: нардеп зробив прогноз щодо війни після перемоги Трампа

Реклама
14:11

Чому ЗСУ створюють нові бригади замість поповнення старих: відповідь Генштабу

13:53

Сильних та борзих завжди підтримують: чого чекати від Трампа?Погляд

13:52

Удача зникне на цілий рік: що категорично не можна робити 7 листопада - прикмети

13:47

Гучний законопроєкт про дрова: чим лякали українців і що вирішив Зеленський

13:43

Що зміниться для України після перемоги Трампа: в Politico розкрили деталі

13:32

"Нова реальність для українців": експерт озвучив плани Трампа щодо війни

13:28

Китай стурбований військами КНДР у РФ: у Пекіна є вагома причина - The Guardian

13:16

Ворог окупував за жовтень найбільшу територію України за рік - Deep State

12:55

Трамп може дати Україні все необхідне: несподіваний сценарій завершення війни

12:53

Чи вдарить Трамп по центру Москви після перемоги на виборах: відповідь Кулеби

12:16

У Путіна відреагували на тріумф Трампа на виборах у США

12:16

"Правило двох стін не врятує": РФ небезпечно модернізувала "Шахеди" - що відомо

11:50

Українські безпілотники атакували порт у Каспійську: що могли уразити ЗСУ

11:41

Відправлення військ КНДР на війну з Україною: ЗМІ дізналися, що Пхеньян отримає від РФ

11:32

Росія посилює терор: що придумав ворог для нових атак на Україну - Криволап

11:26

Трамп перемагає на виборах: у CNN дізналися, що робитимуть у Гарріс

10:40

Україна "втягує Варшаву у війну": у МЗС жорстко відповіли на звинувачення Польщі

10:38

Відразу після виборів Трамп натякнув, що збирається робити з війною в УкраїніВідео

10:28

Про це здогадуються одиниці: чому автомобільні шини чорні

10:13

Зеленський привітав Трампа з перемогою і зробив заяву

Реклама
10:11

Контроль над Сенатом США перейде до республіканців: чим це вигідно ТрампуВідео

09:46

Трамп особисто оголосив про свою перемогу на виборах президента США

09:40

Тисячі росіян знищені: Сирський розкрив втрати армії РФ у Курській області

09:33

Трамп зателефонує Путіну, а в 2025 році розпочнуться переговори про мир - CNBC

09:02

Ілона Гвоздьова погладшала на 13 кг - скільки вона тепер важить

08:59

Карта Deep State онлайн за 6 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:56

Українські дрони атакували РФ за 1000 кілометрів: у Дегестані прогриміли вибухи

08:50

Трамп вдруге стає президентом США - ЗМІВідео

08:37

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 6 листопада (оновлюється)

08:19

"Інша жінка": який зараз вигляд має Слава Камінська

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Операція в Курській області
США обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській областіВ операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогноз
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп Таро
Війна з Росією
Росія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривог
Персони
Володимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський новости
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти