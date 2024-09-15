Україна не може оснастити навіть 4 бригади через брак зброї - Зеленський

Президент заявив, що причиною браку озброєння є затримки з допомогою від партнерів.

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В Україні серйозний дефіцит озброєння / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, ОП

В Україні серйозні проблеми з озброєнням українських захисників. Через серйозний брак не вдається оснастити навіть 4 з 14 бригад. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю журналісту Фаріду Закарії на CNN.

Причиною цього є дуже повільне постачання військової допомоги від партнерів. Проблема стала більшою через восьмимісячну паузу, коли Конгрес США не ухвалював необхідне рішення про допомогу.

"По-перше, все відбувається дуже повільно. По-друге, нам потрібно підготувати 14 бригад. Досі в нас цього немає, і з цього пакета ми не оснастили навіть 4 (бригади - ред.) ... Ми використовували все, що могли. Ми передали те, що у нас є в резервах, те, що є на складах або в резервних бригадах, які нам зараз потрібні. Ми забрали всю зброю, яка в них була", - сказав Зеленський. відео дня

Військова допомога - останні новини

Як писав Associated Press раніше, майже 6 мільярдів доларів, які США готують для України, можуть зникнути до кінця вересня. Адміністрація Байдена попросила Конгрес включити повноваження щодо фінансування до будь-якої резолюції, яку законодавці можуть ухвалити до кінця фінансового року 30 вересня, щоб фінансувати федеральний уряд і запобігти зупинці роботи. Офіційні особи заявили, що сподіваються продовжити повноваження ще на рік.

На сьогодні ЗСУ використали практично всі запаси ракет ATACMS. Джерело CNN повідомило, що, за словами українців, у межах досяжності ракетного комплексу, який Київ хоче застосувати углиб Росії, є об'єкти з виробництва зброї, що можуть бути гідними військовими цілями.

До слова, 11 вересня Велика Британія оголосила про надання Україні пакету допомоги на загальну понад 600 мільйонів фунтів стерлінгів (780 мільйонів доларів).

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