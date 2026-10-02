Готують план евакуації з Києва: західні посольства можуть покинути столицю

Журналісти дізналися, чому почалися обговорення виїзду місій з Києва та куди вони можуть релокуватися.

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В МЗС спростували інформацію іноземного медіа / Колаж: Главред, фото (ілюстративні) : ДСНС Києва, скріншот з відео

Коротко:

Офіційно іноземні дипломати заявляють про намір залишатися у Києві

Непублічно представники дипмісій обговорюють релокацію до Львова чи Польщі

МЗС України не отримувало запитів про переїзд дипломатів

У випадку цілеспрямованих атак країни-агресора Росії на іноземні представництва у Києві, західні посольства можуть розглянути варіант перенесення своїх місій зі столиці України до Львова, або східної Польщі.

Як пише The Guardian, дипломати нібито готують плани дій на такий випадок. При цьому публічна позиція західних чиновників залишається незмінною - дипломати наразі залишаються у Києві.

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Видання зазначає, що виїзд іноземних дипвідомств може стати пропагандистською перемогою для Москви та створити хибне враження, ніби партнери покидають Україну.

Тому наразі лише у приватних розмовах дипломати підтверджують підготовку планів на випадок загострення ситуації в Києві.

"Ситуація, очевидно, швидко погіршується", - зазначив один із високопоставлених дипломатів.

В МЗС України прокоментували інформацію ЗМІ

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий повідомив виданню Новини.LIVE, що наразі повідомлень про плани іноземних посольств релокуватися не було.

"Станом на зараз ми в МЗС жодних подібних запитів чи повідомлень від іноземних дипмісій про плани кудись переїжджати не отримували", - заявив він.

РФ готується посилити обстріли України

Главред писав, що за словами аналітика Центру ініціатив "Повернись живим" Вікторії Чекаліної, РФ з настанням холодів зосередиться на атаках на електроенергетичну та опалювальну інфраструктуру, оскільки вона має вирішальне значення для цивільного населення.

Для енергетичного терору у Росії накопичують зброю. Про це свідчить зокрема й те, що планові показники з виробництва ракет в РФ перевиконані на 110-120%, а до серпня ворог накопичив 130 балістичних ракет.

Удари РФ по Києву - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що ввечері 2 жовтня Росія втретє атакувала Південний міст у Києві. Він відтепер повністю закритий для руху автотранспорту та метро.

Раніше, 1 жовтня, російські дрони кілька разів уразили Південний міст у Києві - одну з ключових переправ через Дніпро. За нинішньої інтенсивності обстрілів столиці захист таких об’єктів просто не встигають посилити.

Напередодні, у ніч на 1 жовтня, в Оболонському районі столиці загорілося складське приміщення. На іншій локації в Оболонському районі уламки впали на відкритій території.

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Про джерело: The Guardian "Гардіан" - щоденна ліволіберальна газета у Великій Британії, заснована в Манчестері 1821 року під назвою The Manchester Guardian. У 1959 році змінила назву на нинішню, а 1964 року редакція переїхала до Лондона. Недільний випуск оформлений у вигляді газети The Observer.

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