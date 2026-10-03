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"Україна втрачає державність": Зеленський різко відповів на марення Путіна

Олексій Тесля
3 жовтня 2026, 00:02
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Серйозною проблемою залишається відсутність достатньої міжнародної реакції, вважає президент України.
Путін, Зеленський
Володимир Зеленський відповів Володимиру Путіну / колаж: Главред, фото: ОП, kremlin.ru

Головне із заяв Зеленського:

  • Заяви Путіна свідчать про цілі, яких він хоче досягти у війні
  • Проблемою залишається відсутність достатньої міжнародної реакції

Президент України Володимир Зеленський вважає, що заяви російського диктатора Володимира Путіна про нібито втрату Україною державності прямо вказують на цілі, яких Кремль прагне досягти в результаті війни.

Про це глава держави заявив під час виступу на Гельсінському форумі з безпеки.

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Зеленський зазначив, що серйозною проблемою залишається відсутність достатньої міжнародної реакції на подібні заяви російського керівництва. За його словами, саме це демонструє слабкість світу перед такою риторикою.

"Чому слабкість? Ще у 2005 році лідер Кремля сказав, що найбільша трагедія XX століття - це розпад Радянського Союзу. Ще у 2025 році він дав геополітичну відповідь щодо своїх головних цілей", - нагадав президент.

Глава держави звернув увагу на те, які події Путін не називав головними трагедіями минулого століття. Зокрема, мова не йшла про Першу та Другу світові війни чи Чорнобильську катастрофу.

"Тобто нічого з того, що було пов’язано з людиною. Тому зрозуміла його мета - повернути Радянський Союз, і його мета - не схід України, його мета - не Донбас, його мета - окупація всієї нашої держави", - підкреслив президент.

За словами Зеленського, така риторика дозволяє зрозуміти, як російське керівництво сприймає Україну і яким бачить можливий результат війни. Він підкреслив, що, на його думку, йдеться не лише про контроль над окремими регіонами країни.

Глава держави заявив, що висловлювання Путіна про втрату Україною державності фактично показують масштаб його намірів і свідчать про те, яким російський лідер хотів би бачити завершення війни.

Чому РФ почала наносити удари по мостах у Києві

Офіцер командування штурмових військ Денис Ярославський вважає, що російські удари по київських мостах можуть бути частиною більш масштабного задуму щодо впливу на роботу великих українських міст.

За його словами, метою може бути не лише пошкодження конкретних переправ. Удари по транспортній інфраструктурі здатні ускладнювати пересування людей, роботу логістики та нормальне функціонування всієї міської агломерації.

Ярославський зазначив, що російська сторона розглядає мости як одну з потенційних цілей і вже публічно заявляє про необхідність атакувати їх.

"Вони зараз діють у великих містах, намагаючись зробити їх мертвими. Це пріоритетне завдання, яке поставив Путін. Їхні речники кажуть, що треба бити по мостах. Мости у них у планах, і вони будуть пошкоджувати мости в Києві. Це призведе до колапсу", - підкреслив він.

За оцінкою офіцера, систематичний вплив на ключові об’єкти транспортної інфраструктури може бути спрямований на те, щоб порушити звичне життя Києва та створити додаткові труднощі для міста.

Удари РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, вночі 2 жовтня російська окупаційна армія атакувала Київ. Під удар знову потрапив Південний міст. Також зафіксовано наслідки атаки в Голосіївському та Дарницькому районах.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в ніч на 2 жовтня Росія атакувала Україну понад 100 ударними дронами, майже половина з яких були реактивними. Зокрема, у Харкові росіяни атакували продуктовий магазин, є пошкодження інституту та критичної інфраструктури. Також було завдано ворожих ударів по багатоповерхових будинках у Краматорську та Сумах.

У ніч на 30 вересня п’ятеро людей загинули, а ще 14 отримали поранення в результаті масованої нічної атаки Росії на Україну. Ворог застосував майже 190 ударних дронів і балістичну зброю, а основною ціллю стала енергетика столиці та Київської області.

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Про персону: Денис Ярославський

Денис Ярославський - військовий юрист, офіцер ЗСУ, командир підрозділу розвідки Збройних Сил України.

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