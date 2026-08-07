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РФ різко наростила виробництво "Іскандерів": у чому небезпека для України

Марія Николишин
7 серпня 2026, 21:42оновлено 7 серпня, 22:32
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Боровик пояснив, чому санкції не гальмують виробництво ракет і які цілі мають стати пріоритетом для Сил оборони.
РФ різко наростила виробництво 'Іскандерів': у чому небезпека для України
РФ нарощує випуск "Іскандерів" / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, Міноборони РФ

Головне із заяви експерта:

  • Росія збільшує випуск балістичних ракет "Іскандер"
  • Виробництво розміщене під землею, а санкції не діють
  • Україні потрібна власна антибалістична ППО

Країна-агресор Росія збільшила темпи виробництва балістичних ракет комплексу "Іскандер", і зупинити цей процес ударами по території РФ практично неможливо – виробничі лінії винесені під землю. Про це заявив військовий, засновник компанії-виробника оборонної продукції First Contact Валерій Боровик в етері Київ 24.

За його словами, ключова проблема у технологічній автономності цієї зброї. Обмеження на постачання мікроелектроніки, які вдарили по низці інших російських програм, тут майже не працюють.

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"Треба розуміти, що "Іскандери" (росіяни, - ред.) роблять зі своєї комплектації. Тобто вони не залежать від санкцій західних, від електроніки західної. І це така на старих технологіях, що 80-90 років минулого століття, заснована це ракета. Але вона працює. Вони під землею налагодили виробництво комплектації. Тому досить важко боротися з виробництвом конкретно на території РФ нашими ударами", - наголосив він.

Як альтернативний напрям Сил оборони експерт бачить роботу по позиціях, з яких відбуваються запуски. Втім, повноцінне прикриття території вимагає окремого класу озброєнь, якого Україна досі не має у власному розпорядженні - власної антибалістичної системи протиповітряної оборони.

Зенітні ракети переробили для ударів по містах

Окрема категорія загроз - комплекси, які створювалися зовсім не для роботи по землі. Росіяни адаптували їх під атаки по українських населених пунктах, пожертвувавши точністю.

"Я вже не кажу про "Циркон", "Онікс", "С-400", "С-300". Вони (С-400 та С-300, - ред.) вироблялися для протидії якраз балістичним компонентам противника. Тобто це ракети до ППО. Але вони їх переробили для ударів в Україні, і там точність досить відносна. Це не настільки точна ракета", - додав Боровик.

РФ різко наростила виробництво 'Іскандерів': у чому небезпека для України
"Іскандер" / Інфографіка: Главред

Чому Україні важко знищувати пускові установки "Іскандер"

Фахівець із військових радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов заявив, що російські оперативно-тактичні комплекси постійно переміщуються, використовуючи складну систему маскування.

За його словами, саме мобільність робить їх надзвичайно складною ціллю для українських ударів.

"Зловити "Іскандер" на марші або біля позиції, де він розгортається, це важко. Це так само, коли кажуть, що потрібно зруйнувати виробництво "Іскандерів". Ми розуміємо, що це виробляється глибоко під землею і не так дуже легко атакувати виробництво", - наголосив він.

Удари РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, нещодавно в ГУР з'явилася інформація про те, що країна-агресорка Росія почала розгортання ракетного підрозділу з приблизно 120 балістичними ракетами Північної Кореї на заході країни. Такий крок дозволить РФ посилити ракетні удари по Україні вже у найближчий час.

Секретар РНБО України Ігор Клименко говорив, що Росія посилюватиме загрозу ударів по енергетичній та критичній інфраструктурі України з наближенням осінньо-зимового сезону.

Водночас моніторингові канали попереджали, що Росія завершує підготовку до нанесення масованого ракетного удару по території Одеської та Миколаївської областей.

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Про персону: Бескрестнов Сергій "Флеш"

Бескрестнов Сергій Олександрович з позивним "Флеш" - український фахівець та консультант у галузі військових радіотехнологій. Закінчив Київський військовий інститут управління та зв'язку за спеціальністю "Радіо, радіорелейний, тропосферний та космічний зв'язок". Також навчався у різних європейських технічних центрах за напрямками радіорелейного та мобільного зв'язку стандарту GSM. Він займав керівні посади у компаніях "Українські радіосистеми", "Український мобільний зв'язок", став головою ГО "Центр радіотехнологій".

З перших днів війни він брав активну участь в обороні Київської області з 3-м полком сил спеціальних операцій. Він організував систему військового радіозв'язку півночі Київської області разом з 136 батальйоном ТРО. З квітня 2022 року консультував та навчав різні військові підрозділи й силові структури України. Він організував службу технічної підтримки та обмін досвідом для кількох тисяч військових зв'язківців ЗСУ та НГУ. Нині він розробляє засоби малого РЕБ та вивчає на фронтах радіосигнали російських БПЛА всіх типів, пише Вікіпедія.

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