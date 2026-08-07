Українські дрони уразили 102 цілі за дві доби: 'Мадяр' розповів про розгром

У межах операції "Кримський рубильник" українські сили вразили 211 енергооб’єктів на окупованих територіях.

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"Мадяр" оприлюднив список знищених об’єктів РФ / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

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СБС за дві доби уразили 102 цілі

Серед уражених об’єктів - електропідстанції, склади, бази техніки та ППО

Знищено або пошкоджено 6 суден "тіньового флоту"

Українські безпілотники протягом двох днів уразили 102 військові та інфраструктурні цілі російських окупантів. Серед уражених об’єктів - судна "тіньового флоту", електропідстанції, склади, бази техніки та засоби протиповітряної оборони. Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді.

За його словами, удари завдавалися в оперативній глибині противника. Як розповів Бровді, за дві доби було уражено:

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6 суден "тіньового флоту" у Чорному та Азовському морях - два танкери та чотири суховантажі;

10 електропідстанцій;

8 пунктів управління противника;

2 склади пального та боєприпасів;

два комплекси радіолокаційної розвідки;

зенітний ракетний комплекс "Бук";

локомотиви, паливозаправники, комунікаційні вежі та ретранслятори управління дронами "Шахед/Герань".

"Протягом 48 годин у оперативній глибині противника результативно відпрацьовано 102 ворожих цілі", - зазначив командувач СБС.

Удари по енергетиці

Роберт Бровді також повідомив, що в межах операції "Кримський рубильник off", яка триває з 1 липня, українські сили уразили 211 енерговузлів на тимчасово окупованих територіях. Серед уражених об’єктів за останні дві доби - електропідстанції у Маріуполі, Бердянську, Докучаєвську, Широкій Балці, Березівському та інших населених пунктах.

Також під удари потрапили військові об’єкти РФ. Уражено місця дислокації підрозділів ФСБ, ремонтні бази, склади військової техніки та полігони в окупованому Криму.

Ураження "тіньового флоту" РФ

Окремо командувач СБС відзначив операції проти суден, які Росія використовує для обходу міжнародних санкцій та транспортування нафти. За його словами, українські дрони уразили шість таких суден у Чорному та Азовському морях.

"Ми встоїмо. Москва ляже. Крим відгодуємо та відбудуємо", - заявив Роберт Бровді.

Роберт Бровді "Мадяр" / Інфографіка: Главред

Для чого Україна атакує об'єкти у Криму

Командувач СБС Роберт Бровді розповів, що Сили безпілотних систем ЗСУ системно завдають ударів по енергетичній та паливній інфраструктурі тимчасово окупованого Криму, щоб послабити можливості російської військової машини на півострові. За його словами Бровді, ключова мета операцій - перекрити шляхи постачання ресурсів до Криму.

"Уся військова машина потребує живлення, адже Крим не самодостатній з точки зору забезпечення ресурсами. Закриваючи зараз шляхи доступу, ми не заважаємо росіянам виїжджати з півострова", - пояснив він.

Командувач СБС зазначив, що удари зосереджені передусім по енерговузлах і паливних об’єктах, оскільки без них неможливе повноцінне функціонування військових частин. Він також заявив, що українські сили продовжать удари по логістиці РФ.

Удари СБС - новини за темою

Нагадаємо, у ніч на 20 липня Сили безпілотних систем уразили 7 суден "тіньового флоту" РФ - 3 танкери та 4 суховантажі у Чорному й Азовському морях. У межах операції "Кримський рубильник off" дрони атакували 7 енергооб’єктів на окупованих територіях.

За словами командувача СБС Роберта Бровді ("Мадяра"), протягом 12-13 липня українські дрони уразили 11 енергетичних об’єктів, зокрема 9 підстанцій, пункт перетоку енергомосту "Кубань-Крим" та газоперекачувальну станцію.

Як раніше повідомляв Главред, у ніч на 15 липня Сили безпілотних систем України вперше атакували судна "тіньового флоту" РФ у Чорному морі. За словами Роберта Бровді, було уражено 20 суден.

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Про персону: хто такий "Мадяр" Бровді Роберт Йо́сипович (позивний "Мадяр") - український військовослужбовець, більш відомий як засновник і командир підрозділу "Птахи Мадяра" (нині 414-й окремий полк ударних безпілотних авіаційних систем у складі Морської піхоти України). До вторгнення був бізнесменом, займався зернотрейдингом, зокрема відомий проєктом "Гранум", співзасновник арт-фундації "БровдіАрт". З січня 2024 року підрозділ "Птахи Мадяра" разом з Робертом Броуді був перекинутий на Харківський напрямок, для посилення Вовчанського з'єднання.

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