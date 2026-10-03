Україні брешуть, країну не приймуть до ЄС за звичайною процедурою – прем'єр Албанії

За звичайним регламентом розширення та з дотриманням усіх існуючих критеріїв Україну точно не приймуть до ЄС, вважає Еді Рама.

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З’явився похмурий прогноз щодо вступу України до ЄС / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Головне із заяв Рами:

За звичайним регламентом Україну не приймуть до ЄС

Те, що Україні обіцяють у Брюсселі, - це брехня

Обіцянки Європейського Союзу щодо вступу України за стандартною процедурою не відповідають дійсності, заявив прем'єр-міністр Албанії Еді Рама.

"Те, що їй (Україні) обіцяють, - це брехня", - підкреслив Рама в інтерв’ю німецькому виданню Welt am Sonntag.

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Він додав, що за звичайним регламентом розширення з дотриманням усіх існуючих критеріїв країну точно не приймуть до блоку, і "про це знають усі".

Водночас албанський прем’єр застеріг Брюссель від поступок у процедурі виключно з геополітичних міркувань. Натомість він запропонував надавати повноправне членство лише за результатами виконання конкретних завдань і досягнень (процес, орієнтований на результати).

Паралельно глава уряду Албанії закликав прискорити євроінтеграцію своєї країни. Албанія подала заявку на членство в ЄС ще у 2009 році і має статус країни-кандидата з 2014 року.

Вступ України до ЄС може принести користь сусідам

Приєднання України до Європейського Союзу здатне вплинути не лише на її власну економіку, а й створити додаткові можливості для сусідніх держав. Таку думку висловив експерт Центру міжнародних досліджень при ОНУ імені І. І. Мечникова Денис Кузьмін.

За його словами, незважаючи на критичну позицію Будапешта щодо євроінтеграції України, Угорщина також може отримати економічні переваги від її вступу до ЄС.

Експерт зазначає, що розширення спільного європейського ринку та зміцнення зв’язків між країнами можуть сприяти зростанню торгівлі, розвитку прикордонного співробітництва та появі нових економічних можливостей.

Кузьмін вважає, що подальша інтеграція України, включаючи потенційне приєднання до Шенгенської зони та єврозони, у довгостроковій перспективі може виявитися для Угорщини вигіднішою, ніж збереження України поза європейським об’єднанням.

"Вступ України до ЄС стане для Угорщини виключно позитивним фактором", - підкреслив експерт

Як повідомлялося раніше, Польща не підтримує ідею швидкого вступу України до ЄС. За словами глави МЗС Польщі Радослава Сікорського, Київ має пройти повний шлях євроінтеграції без будь-яких винятків, виконавши всі умови.

Як повідомляв Главред, Україна продовжує демонструвати значну прихильність ідеї вступу до Європейського Союзу, водночас Києву необхідно змінити "останні негативні тенденції" у боротьбі з корупцією та прискорити реформи у сфері верховенства права.

Нагадаємо, у Єврокомісії вважають за необхідне прискорити процес приєднання України до Європейського Союзу та відкрити всі переговорні кластери.

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Вступ України до Європейського Союзу Відносини Україна-ЄС - це двосторонні відносини між Україною та Європейським Союзом у галузі міжнародної політики, економіки, освіти, науки та культури. З 23 червня 2022 року Україна є кандидатом на членство у ЄС, пише Вікіпедія. ЄС є політичним, економічним і культурним об'єднанням з ознаками конфедерації, до якого входять 27 європейських держав. 24 лютого 2022 почалося повномасштабне російське вторгнення в Україну. Після цього 28 лютого Україна подала заявку на вступ до ЄС, а підтримка вступу до ЄС в Україні зросла до рекордних 91 %.

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