Чому Росія заморозила обмін полоненими: ГУР назвало кілька причин

Попри заяви Росії про важливість обміну полонених, їхні реальні зусилля у цьому напрямку сумнівні.

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У ГУР розповіли чому РФ заморозила обмін полоненими / Колаж: Главред, фото: facebook.com / Оперативне командування "Південь"

На початку вересня Росія фактично припинила процес обміну полоненими з Україною. Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, Андрій Юсов, назвав основні причини замороження обміну полоненими. Про це Андрій Юсов повідомив в ефірі телемарафону 23 листопада.

За даними розвідки, на зупинку обміну полоненими між країнами повпливало багато аспектів. Серед них спроба тиснути та намагання дестабілізувати Україну.

"Багато аспектів. Тут і спроба тиснути на Україну, спроба дестабілізувати ситуацію всередині, нехтування інтересами власних громадян і посилення репресій всередині Росії", - сказав Юсов. відео дня

Незважаючи на публічні заяви російських посадовців про важливість обміну, Юсов зазначив, що Росія не намагається реально вирішити цю проблему. Він також підкреслив, що не дивлячись на припинення обміну, перемовини між Україною та Росією тривають і не припинялись. Збройні сили України активно готуються та поповнюють свій обмінний фонд.

"Ми констатуємо факт, що попри публічні заяви і Шойгу, і інших посадовців держави-агресора про те, що для них важливо повертати полонених, вони до цього не докладають реальних зусиль. Тим не менше, перемовини не припинялись весь цей час і тривають. І ми розраховуємо на результат, готуємося до цього і активно поповнюємо обмінний фонд", - додав представник ГУР.

Ситуація з українським полоненими

Нагадаємо, останній раз обмін полоненими відбувся у серпні 2023 року, коли з полону повернулись 22 військових. Раніше з російського полону повернулися 43 українські воїни та двоє цивільних. Серед звільнених захисників були бійці ЗСУ, Нацгвардії, ДПСУ, оборонці Маріуполя та "Азовсталі".

Як раніше повідомляв Главред, наразі в полоні знаходяться 4337 громадян України. З них 3574 - це військовослужбовці, захоплені під час активних бойових операцій, та 763 - цивільні, яких незаконно затримали окупанти.

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