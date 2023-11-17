Скільки українців опинилися у російському полоні: Мінреінтеграції назвало цифру

Урядова комісія встановила, що наразі в російському полоні перебувають понад 4000 українців.

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Скільки українців перебуває в російському полоні / Колаж: Главред, фото: УНІАН, СБУ

Наразі у російському полоні перебуває 4337 українців. З них 3574 особи - це військові, які були захоплені в полон під час бойових дій, а 763 - цивільні, яких незаконно затримали окупанти. Про це повідомило Мінреінтеграції.

Дані про них були встановлені урядовою комісією, створеної для вивчення та реєстрації випадків позбавлення свободи під час збройної агресії Росії проти України. Всі дані про полонених вже внесені до Єдиного реєстру осіб, які постраждали від збройної агресії проти України.

Комісія вже провела 8 засідань з розгляду цих випадків. У складі робочої групи - 18 членів, із яких 5 представляють громадські організації. За результатами їхньої роботи, встановлено факт позбавлення волі 4337 осіб.

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Допомога полоненим та їх сім'ям

Робота комісії включає не лише збір інформації, але й забезпечення одноразової та щорічної державної грошової допомоги. Міністерство реінтеграції вже виплатило 422 мільйони гривень українцям, які повернулися з полону, а також родинам військовополонених, цивільних заручників і політв'язнів російського режиму.

Що відбувається з українцями в російському полоні

Міжнародне право, визначене Женевськими конвенціями, встановлює чіткі стандарти щодо поводження з полоненими – повага та відсутність будь-якої форми приниження чи тортур. Однак, Росія порушує ці принципи, відмовляючись від їх виконання.

Нагадаємо, існує безліч фактів, коли українських полонених розстрілювали, особливо в Маріуполі. Також полоненим не надають медичну допомогу, а норми харчування для українсьців мінімальні в полоні. Воїни, які повертаються в рамках обмінів, несуть з собою не лише важкі дні полону, але й страшні свідчення тортур, фізичного та психологічного насильства.

До того ж, росіяни використовують полонених українських військових у власних цілях. Аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що окупанти, змушують українських військовополонених доєднуватись до "добровольчого формування" і відправляють воювати проти України.

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