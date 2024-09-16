Чому РФ почала запускати по Україні більше 'Шахедів': названо важливу причину

Кількість "Шахедів", які РФ запускає по Україні, зараз значно більша ніж була раніше, зазначає експерт.

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Чому РФ почала запускати по Україні більше "Шахедів" / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, 126 окрема бригада територіальної оборони м.Одеса

Останнім часом країна-агресорка Росія запускає по Україні більше дронів-камікадзе "Шахед", ніж раніше. На це може бути дві причини. Про це заявив експерт з авіації Костянтин Криволап у коментарі Youtube-каналу РБК-Україна.

"Мене дивує така велика кількість "Шахедів", які літають. Це каже про те, що у росіян або з'явилося додаткове виробництво, або те виробництво, яке було розгорнуте раніше, то вони досягли там можливостей по комплектації, по виробництву фюзеляжів тощо", - сказав він.

За його словами, кількість "Шахедів", які РФ запускає по Україні, зараз значно більша ніж була раніше.

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"І значно більше, ніж вкладається в угоду між Росією і Тегераном, яка у 2022 році була підписана на шість тисяч "Шахедів". Вони вже перевалили, мабуть, за цю цифру. А там контракт закінчується в травні 2025 року", - наголосив експерт.

Хто такий Костянтин Криволап? Костянтин Криволап - український авіаційний експерт і аналітик. Колишній інженер-випробувач конструкторського бюро "Антонов". Коментує на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах авіаційну тематику.

Shahed-136 / Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні - останні новини

Нагадаємо, у ніч на 16 вересня російська окупаційна армія атакувала Київ дронами Shahed. Сили ППО збили в столичному регіоні близько двох десятків БПЛА ворога.

Як повідомляла пресслужба Повітряних сил ЗСУ, з 20:00 15 вересня по 06.00 16 вересня радіотехнічними військами виявлено та здійснено супровід 56 ударних БплА (пуски здійснювалися з Курська та Єйська, РФ).

Також відомо, що російські окупаційні війська вночі 14 вересня атакували Україну з повітря. Ворог застосував понад 70 безпілотників Shahed, більшість із яких було збито авіацією, мобільними вогневими групами та силами ППО.

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