"У нас є всі можливості створити Залізний купол": Жданов розповів, як захистити небо України

Олег Жданов, Залізний купол / скріншот

В Україні реально створити систему "Залізний купол", яка буде дуже ефективною в захисті проти ворожих ракет.

Про це розповів військовий експерт Олег Жданов в ефірі телеканалу FreeDom, пише" ТСН".

"Я думаю, що у нас є всі можливості створити "Залізний купол". У нас, до речі, величезна школа, одна з кращих була в Радянському Союзі, і ми її зберегли, по радіолокаційних станціях, це перше, і друге – наші конструкторські бюро показують, що вони в змозі практично з нуля побудувати будь — який ракетний комплекс, і це не проблема, зробити протиракетний комплекс", - сказав експерт.

Жданов також повідомив, що КБ "Луч" саме про це і заявляло, що вони готові створити систему ППО на базі ракети "Нептун".

"У нас величезний потенціал, і ми можемо це зробити", – резюмував він.

За словами експерта, точність ракет не має ніякого відношення до їх збивання.

"Залізний купол" створювався, по-перше, під реактивні снаряди, якими "Хамас", "Хезболла", "Ісламський джихад" та інші терористичні організації обстрілювали з саморобних пускових установок і реактивними снарядами територію Ізраїлю. І під це створювався "Залізний купол". Сенс "залізного купола" в тому, що він збиває ці цілі з дуже високим ступенем ефективності. А швидкість польоту цілі для" залізного купола " не має значення, головне, щоб вона потрапляла в зону ураження цієї системи. Це від 4 до 70 км по дальності і до 4 км у висоту. Як приклад протиракетної оборони об'єкта - "Залізний купол", на мій погляд, досить ефективна річ. Але якщо будувати систему оборони в масштабах країни, а у нас з вами найбільша країна в Європі, то може бути об'єктові комплекси можна буде виробляти на самому останньому етапі, головне – закрити небо від основної маси ракет, які летять з боку нашого супротивника", – розповів Жданов.

Нагадаємо, раніше представник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат пояснив, що захистити від обстрілів Харків і Миколаїв ППО не зможе. За його словами, ворожу артилерію і РСЗВ необхідно знищувати на землі.

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