Подякував СБУ за повернення війни назад в РФ: Зеленський заінтригував заявою

На тлі атаки морського безпілотника на порт в Новоросійську і пошкодження корабля РФ президент України висловив дивну подяку Службі безпеки України.

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Зеленський подякував СБУ за повернення війни назад в РФ/ Офіс президента України

Президент України Володимир Зеленський у п’ятницю, 4 серпня, заслухав доповідь керівника СБУ Василя Малюка. Зміст доповіді глава держави не озвучував, але подякував Службі безпеки України за те, що вона "повертає війну назад у країну-агресорку Росію".

Про це глава Української держави заявив у вечірньому відеозверненні 4 серпня. При цьому він натякнув, що Росія отримує те, на що заслужила.

"Була сьогодні й доповідь керівника СБУ Малюка. Зміст не буду озвучувати. Скажу лише те, що всі ми вдячні Службі безпеки України за повернення війни назад – державі-агресору. Що несеш світу, з тим сам і опиняєшся. Дякую всім нашим героям! Дякую всім у світі, хто підтримує Україну! Дякую кожному й кожній, хто наближає реалізацію формули миру! Маємо перемогти. І переможемо! Слава Україні!" – заявив президент України.

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Цікаво, що відповідну заяву Зеленський зробив після того, як у ніч на 4 серпня морські дрони атакували порт у Новоросійську в країні-агресорці РФ і пошкодили російський десантний корабель.

Атака дрона на корабель РФ 4 серпня

Нагадаємо, у ніч на п’ятницю, 4 серпня, дрони атакували військово-морську базу РФ у Новоросійську. Очевидці повідомляли про вибухи на воді та стрілянину в Новоросійську в районі Мисхако.

Після цього стало відомо, що морський дрон підбив найкращий десантний корабель Північного флоту РФ "Оленегорський гірник", на борту якого, ймовірно, перебувало близько 100 осіб екіпажу.

Пізніше у Військово морських силах України висловилися про атаку бази ЧФ РФ у Новоросійську. Великий десантний корабель Чорноморського флоту РФ у Новоросійську "Оленегорський гірник" отримав серйозні пошкодження, сказав речник ВМСУ Дмитро Плетенчук.

При цьому в Головному управлінні розвідки Міноборони України зазначили, що атака на Новоросійськ – це серйозний ляпас для режиму Путіна. Для країни-агресорки пошкодження їхнього десантного корабля – це велика втрата, наголосили в ГУР. Це завадить плануванню подальших десантних операцій.

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