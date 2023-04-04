Побіг до гойдалки, кинувши самокат: під Києвом 6-річний хлопчик загинув на очах у мами

Хлопчика смертельно травмувала гойдалка, до якої він підбіг. Дитину привезли до лікарні та одразу зробили операцію, але врятувати її не вдалося.

Під Києвом 6-річний хлопчик загинув на очах у мами/ antikor, ua.depositphotos.com

Під Києвом у місті Вишневе сталася трагедія – 6-річний хлопчик загинув на очах у мами під час прогулянки. Хлопчик травмувався, коли підбіг до гойдалки, яка рухалася. Врятувати дитину не вдалося.

Про це розповіли в поліції Київської області, пише ТСН.ua. Зазначається, що трагедія сталася на початку березня цього року.

Хлопчик під час прогулянки з мамою рухався на самокаті, але в якийсь момент кинув самокат і побіг до гойдалок, одна з яких і травмувала його.

відео дня

"Ми отримали повідомлення від лікарів, що до них доставили шестирічного хлопчика, який був без свідомості. У нього була закрита черепно-мозкова вдавлена травма. Поліцейські з’ясували, що цього дня близько 12:25 мама з сином були на прогулянці в сквері і на дитячому майданчику в Вишневому. Хлопчик їхав на самокаті поруч з мамою, а біля гойдалок він раптово кинув самокат на землю і побіг до гойдалки", – розповіли в поліції Київської області.

На гойдалках у цей час каталися троє малолітніх дівчаток шкільного віку.

"Гойдалка перебувала в русі, коли хлопчик до неї підійшов. Дитина вдарилася скронею об кут гойдалки, хлопчик впав на бруківку і втратив свідомість", – зазначають в поліції.

Мама дитини одразу викликала швидку допомогу. Хлопчика доставили до нейрохірургічного відділення в Києві, де йому одразу зробили операцію. Але врятувати дитину не вдалося – близько 18:00 цього ж дня хлопчик помер.

"Це страшна трагедія для родини. Хлопчик навчався в дитячому садочку у Вишневому. Ми закликаємо батьків пильно ставитися до дозвілля своїх дітей. На жаль, діти часто травмуються саме біля гойдалок, тому батькам слід бути дуже уважними і не відпускати малолітніх дітей від себе, якщо поруч є така небезпека", – додали в поліції Київської області.

Раніше російський окупант вбив на захоплених територіях 12-річного хлопчика. Про такі звірства на територіях, які зараз перебувають під контролем російських загарбників, розповів один із російських полонених.

Нагадаємо, коли у січні 2023 року російські окупанти обстріляли Очаків Миколаївської області, трирічний хлопчик Ростислав так злякався потужного вибуху, що його серце не витримало та зупинилося від страху. Дитинку врятувати не вдалося.

Читайте також: